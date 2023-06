Olomoucké házenkářky bude trénovat bývalá reprezentantka Fabíková

Trojnásobná nejlepší česká házenkářka roku Fabíková patří ke slavným postavám klubu, jehož je odchovankyní. V Olomouci už po konci aktivní kariéry působila jako asistentka trenéra Jana Bělky, který bude nyní jejím asistentem.

„Těším se na to moc, jinak bych to nedělala. Je to pro mě návrat do velké házené. Přitom na jaře už jsem chtěla skončit definitivně, ale pak se to vyvinulo jinak. Děvčata mě hodně zaujala, hrozně mě to pohltilo, zase to bude něco jiného, než trénovat děti a mládež,“ řekla Hanáckému Večerníku třiačtyřicetiletá Fabíková.

Zora se bude muset v příští sezoně mimo jiné obejít bez reprezentantky Natálie Kuxové, jež přestoupila do Mostu.

„Navázat na dvě předchozí bronzové sezony nebude rozhodně jednoduché, laťka je vysoko. V týmu je mnoho šikovných mladých hráček, vidím v něm obrovský potenciál. To je také důvod, proč se na tu práci tolik těším. Samozřejmě také přijdou nějaké posily, doufám, že se nám odchod Kuxové podaří zacelit,“ uvedla Fabíková.