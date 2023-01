Novoveselský kouč Běloch si přeje zvládnout první čtyři zápasy

„V okleštěné tabulce pro play off, ze které vypadne slovenský Prešov, jsme osmí,“ říká kouč Běloch. „Naše výchozí pozice je, jaká je. A my jsme přesvědčení, že jsme play off schopní uhrát.“

Klíčové podle něj bude dobře zvládnout vstup do odvetné fáze soutěže. „Pro nás je cíl dobře zvládnout úvodní čtyři kola, kdy máme tři týmy, jež jsou v tabulce pod námi, a Zubří, které je na naší úrovni a hrajeme s ním doma,“ nahlíží na nejbližší program novoveselský kouč. „V těch zápasech potřebujeme uhrát co nejvíce bodů. A potom si řekneme, na co budeme v posledních čtyřech kolech cílit. Chtěli bychom si vybudovat dobrou pozici pro play off,“ dodal Běloch.

Už tuto sobotu Sokol v domácí ZDT Areně přivítá celek Strakonic. „Je to nepříjemný soupeř,“ říká trenér Běloch. „Mají obrovské srdce, dokážou bojovat. Je to tým, který je dlouho pohromadě, mají dobrou partu a za žádného stavu se nevzdávají. Stále se do zápasu snaží vracet.“

Na podzim Nové Veselí na jihu Čech zvítězilo 25:18. Tentokrát se navíc bude moct opřít o podporu svých fanoušků. „V domácím prostředí se cítíme jistější, každý zápas, který tam hrajeme, je pro nás výhodou,“ uvědomuje si Běloch. „Ale my se musíme naučit vozit body i z venku,“ určil další cíl před jarní částí sezony.