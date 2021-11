Na hráče Nového Veselí doléhá únava. Přesto chtějí urvat o postup

Hodně nabitý program mají v těchto dnech extraligoví házenkáři Nového Veselí.

Svěřenci kouče Petera Kostky si po dvoutýdenní pauze zaviněné odložením domácího utkání s Frýdkem-Místkem a následnou reprezentační přestávkou na nedostatek práce nemohou stěžovat.

Přesně před týdnem hráli pohárové utkání s Jičínem (30:28 na sedmičky), v sobotu ligové utkání v brněnských Maloměřicích (30:21).

Dnes se Sokol vydá do jihomoravské metropole znovu, na další pohárovou bitvu s místním Handballem Brno. Ta se hraje od 19 hodin

„Určitě je pro nás nyní Brno lepší, než kdybychom dostali Karvinou, Plzeň, Kopřivnici nebo Ostravu,“ přiznává trenér Peter Kostka. „Jen jsme čekali, že se bude hrát ve středu, kdy je státní svátek. Jenže Brno mělo požadavek, aby se hrálo už v úterý. A my jsme mu vyhověli.“

Tuto sobotu a příští středu se pak Nové Veselí v lize dvakrát představí doma, nejprve přivítá Lovosice a v odloženém duelu 9. kola Frýdek-Místek. „Upřímně se těším, až bude po Frýdku. Potřebujeme si na chvilku odpočinout. Ani ne tak fyzicky, jako psychicky. Házené teď bylo strašně moc,“ uvědomuje si Kostka.

Nabízela by se úvaha, zda by nebylo jednodušší v náročném programu obětovat pohár. „Pro nás je priorita liga, dostat se do play off. Ale když je možnost, chceme jít v poháru co nejdál. A uděláme pro to maximum,“ burcuje svěřence.

„Každý soutěžní zápas, kdy nastupujeme pod hlavičkou Nového Veselí, je o zodpovědnosti. Nemůžeme jen tak nastoupit, vyprdět se a zápas nějak odehrát,“ říká novoveselský kouč. „Klukům stále říkám: je mi jedno, jaké jméno máte na zadní straně dresu. Ale na přední straně je logo našeho klubu. A my proto musíme jít v každém zápase na- plno,“ pokračuje Kostka.

Uspět tak bude chtít i dnes.

Přestože si sám uvědomuje, že to bude nesmírně těžké.

„Favoritem je určitě domácí tým. I s ohledem na zkušenost a sílu kádru,“ oceňuje kvalitu Handballu Brno. „Hlavně doma jsou hodně silní, letos tam neztratili ani bod,“ připomíná pět extraligových výher celku exveselského kouče Pavla Hladíka. „Ale my zase můžeme překvapit a pokusíme se o to.“

Zabalit to není připraven ani za nepříznivého stavu. „S Jičínem to bylo v jednu chvíli 3:10, mohl jsem prostřídat, říct si, že nebudu riskovat zranění. Ale my jsme chtěli vyhrát a zvládli jsme to,“ dodal.

A proto musí bojovat také dnes.