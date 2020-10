Za normálních okolností máme proti Vácu šanci, soudí trenér Mostu

„Maďarská liga je velmi kvalitní soutěž, náš soupeř se pohybuje kolem 6. místa v tabulce, teoreticky by měl být o něco slabší než třeba Debrecen, se kterým jsme se utkali v loňském pohárovém ročníku,“ uvažoval Tancoš na webu Černých andělů, kteří sérii o postup do skupiny zahájí o víkendu 14. a 15. listopadu.



Nevýhodu vidí Tancoš v nerozehranosti. „Za normálních okolností by se jednalo o soupeře, proti kterému máme šanci uspět. Teď ale záleží na tom, jak se budeme moci v následujících třech týdnech připravovat. Maďarská liga se hraje, náš soupeř bude mít za sebou těžká utkání, my jsme na palubovce v mistrovském utkání stáli naposledy před měsícem. Společná příprava v hale je pro nás teď nesmírně důležitá.“

Asistent Ondřej Václavek tvrdí: „Kondičně jsme na tom velmi dobře, pokud se budeme moci intenzivně připravovat, jsme schopni uhrát slušný výsledek.“

Podle Václavka mohl Most dostat náročnější soupeře. „Pozitivní je, že nemusíme cestovat do Ruska nebo třeba do Turecka, i když otázkou zůstává, jak se bude vůbec cestovat a jak hrát,“ chápe asistent, že je ještě plno neznámých.