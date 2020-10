Mostecké házenkářky vyhlížejí los Evropské ligy. Chtějí hrát doma

„Od pondělí 26. října snad bude výjimka pro společnou přípravu v hale, pokud by to nevyšlo, budeme to mít hodně složité,“ tuší Rudolf Jung, manažer českých dominátorek. „Ale máme nachystané i další alternativy, jak přípravu před evropskými poháry zvládnout.“

Třetí kvalifikační kolo Evropské ligy se odehraje v týdnu mezi 15. a 22. listopadem. Vítězové sérií se dostanou do základních skupin, kde už jsou nasazeny ruská Lada, dánský Herning-Ikast, maďarský Siófok a rumunská Baia Mare.

„Je velmi pravděpodobné, že nás rozhodující dvojzápas Evropské ligy bude čekat bez zátěže v domácí soutěži, protože interliga se s největší pravděpodobností nerozběhne,“ řekl Jung na klubovém webu Černých andělů. „Hraje se sice až za měsíc, ale to je na přípravu velmi krátká doba a za současné situace se toho moc plánovat nedá.“

Ještě do půlky týdne se házenkářky připravují individuálně doma, pak oživí společnou přípravu na venkovních sportovištích. V Česku je zatím sportovní lockdown, a pokud by trval i v době mostecké domácí eurobitvy, museli by Andělé vyjednat výjimku na její konání. Jinak by nejspíš hráli oba duely u soupeře.

„Uděláme všechno, abychom mohli domácí zápas odehrát v Mostě,“ nevzdává se Jung. „Pravděpodobně budou povinné testy na covid-19, také proto jsme do soutěže přihlásili maximální počet, tedy 25 hráček, abychom měli dostatečně širokou soupisku pro případ, že by z kádru někdo nuceně vypadl.“