Most získal polskou pivotku a pojistil si nizozemskou brankářku

„Opravdu kovanou pivotku jsme od odchodu Petry Vítkové neměli. Pátrali jsme po českých kotlinách, ale tady nejsou, takže jsme museli kouknout do ciziny. Na Somionkovou jsme dostali doporučení jak od našeho polského trenéra Adriana Struzika, tak i z Německa,“ uvedla Kateřina Poláková, manažerka Černých andělů.

Daria Somionková

Talentovaná, třiadvacetiletá Sominková, která měří 183 centimetrů, přichází z klubu Pilka Reczna Koszalin.

Brankářka Janssenová tvoří v aktuální sezoně úspěšný tandem s matadorkou Dominikou Müllnerovou, díky jejím výkonům ji vedení klubu nabídlo novou, dvouletou smlouvu. A kývla.

„S Dominikou jsme každá trochu jiná, a možná proto se dobře doplňujeme. Lidé si myslí, že jsme absolutní protipóly, ale já to tak úplně nevidím. Povahově jsme trochu jiné, ale v tom je kouzlo, že nám to společně dohromady hezky funguje,“ uvedla na klubovém webu Janssenová.

V Mostě se jí líbí i osm až deset tréninků do týdne: „Loni jsem hrála bundesligu, ale hlavně kvůli koronavirovirovým omezením jsme trénovali jen třeba pětkrát týdně. V Mostě to je obrovský posun. Potřebuji to. Nemusím pořád řešit, co s nahromaděnou energií dělat.“