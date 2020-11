Program a výsledky mistrovství Evropy házenkářek 2020

Šestnáct účastníků je rozděleno do čtyř základních skupin, z nichž tři nejlepší postupují do hlavní fáze. Bodové zisky si týmy nesou s sebou do dvou čtvrtfinálových skupin a po dalších třech duelech budou známi semifinalisté a dva celky, které se utkají o konečné páté místo.



V nepřehledné době koronavirové pandemie však turnaj provází záplava změn. ME mělo s Dánskem hostit i Norsko, které se však v listopadu pořadatelství po vládním zpřísnění opatření proti šíření nákazy vzdalo.



Dánové vzali po souhlasu tamní vlády celou organizaci na sebe a akci uzavřelo do bublin ve dvou městech. Kolding hostí v Sydbank Areně základní skupiny C a D a poté jednu skupinu v hlavní fázi turnaje. Stejný počet utkání se koná v hale Jyske Bank Boxen v Herningu, kde také následně šampionát vrcholí. Velký svátek v házenou poblázněné zemi se však musí obejít bez diváků.

3. prosince

Skupina B

18:15 Rusko - Španělsko

20:30 Švédsko - Česko

Skupina D

18:00 Rumunsko - Německo

20:30 Norsko - Polsko

4. prosince

Skupina A

18:15 Francie - Černá Hora

20:30 Dánsko - Slovinsko

Skupina C

18:15 Maďarsko - Chorvatsko

20:30 Nizozemsko - Srbsko

5. prosince

Skupina B

18:15 Česko - Rusko

20:30 Španělsko - Švédsko

Skupina D

18:00 Polsko - Rumunsko

20:30 Německo - Norsko

6. prosince

Skupina A

18:15 Slovinsko - Francie

20:30 Černá Hora - Dánsko

Skupina C

18:15 Srbsko - Maďarsko

20:30 Chorvatsko - Nizozemsko

7. prosince

Skupina B

18:15 Španělsko - Česko

20:30 Rusko - Švédsko

Skupina D

18:00 Německo - Polsko

20:30 Rumunsko - Norsko

8. prosince

Skupina A

18:15 Černá Hora - Slovinsko

20:30 Francie - Dánsko

Skupina C

18:15 Srbsko - Chorvatsko

20:30 Nizozemsko - Maďarsko

10. prosince

Hlavní fáze - skupina I

A3 - B2

A2 - B3

Hlavní fáze - skupina II

C3 - D2

C2 - D3

11. prosince

Hlavní fáze - skupina I

A1 - B1

A2 - B2

12. prosince

Hlavní fáze - skupina II

C1 - D1

C2 - D2

13. prosince

Hlavní fáze - skupina I

A3 - B1

A1 - B3

14. prosince

Hlavní fáze - skupina II

C3 - D1

C1 - D3

15. prosince

Hlavní fáze - skupina I

A1 - B2

A2 - B1

A3 - B3

Hlavní fáze - skupina II

C1 - D2

C2 - D1

C3 - D3

18. prosince

Semifinále

18:00 I1 - II2

20:30 I2 - II1

O 5. místo

15:30 I3 - II3

20. prosince

O 3. místo

15:30

Finále

18:00