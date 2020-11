Jeřábková kraluje bundeslize a doufá v povedené Euro: Umíme se semknout

„Konec v Maďarsku po dvou letech nebyl podle představ nikoho, takže za tu změnu jsem ráda,“ říkala čtyřiadvacetiletá Jeřábková v rozhovoru na facebookovém profilu českého svazu házené.



Její nový klub sídlí v Durynsku, v samotném středu Německa. „Většina hráček bydlí v Erfurtu. Ale domácí zápasy hrajeme v asi třicet kilometrů vzdáleném lázeňském městečku Bad Langensalza, kde je obrovská fanouškovská základna našeho klubu. Bohužel, teď toho nemůžeme moc využít, ale na začátku sezony to bylo moc příjemné zažít,“ popisovala plzeňská odchovankyně, které v novém působišti hodně pomohla její reprezentační parťačka Iveta Korešová, dříve Luzumová.

Ta je však nyní na mateřské dovolené. „Jsme stále v kontaktu, strašně mi se vším pomohla. Zanechala tady obrovskou stopu a doufám, že ne konečnou. Já bych si moc přála, abychom si zase spolu zahrály, až jí to miminko dovolí.“

Výsledkově ale zatím Thüringer není vyladěn optimálně. Připsal si už tři porážky, v tabulce mu patří pátá pozice, dva body za vedoucím Bietigheimem. Ambice klubu jsou vyšší. „Začátek nebyl špatný, pak se to trošku zaseklo. Věřím, že na konci roku do toho zase vlétneme v plné palbě,“ mínila Jeřábková.

Teď se plzeňská rodačka v Chebu chystá s národním týmem na prosincové Euro v Dánsku. Češkám vypadlo kvůli zranění několik opor, schází i zmíněná Korešová. Ve skupině se Švédskem, Španělskem a Ruskem je přitom čeká hodně těžký boj o postup.

„Chybí nám zkušené holky. Ale my máme zase úžasnou partu. Umíme se semknout a třeba budou všichni koukat s otevřenou pusou,“ věští kanonýrka. Kéž by se jí to splnilo.