Česko vs. olympijské vítězky. Házenkářky zkusí překvapit ruského obra

Olympijské zlato (2016). Evropské stříbro (2018). Světový bronz (2019). Pěkně se to Ruskám zkompletovalo – někdejší velmoc je zpět, medvěd z Východu opět nabral na síle. A nejen na ní.

„Jsou stejně silné jako Švédky,“ srovnává Bašný s celkem, jemuž Česko na úvod turnaje v Herningu podlehlo 23:37. „Ale hrají všechno ve větší rychlosti. To, že ve čtvrtek vyhrály o devět s finalistkami posledního mistrovství světa, ukazuje, že hrají výborně, že jsou dobře připravené. Určitě to bude těžké.“

Nic jiného čekat nelze, i vzhledem k výčtu ruských medailí za poslední dobu, i k jejich úvodnímu triumfu na Euru nad Španělskem poměrem 31:22. Co na tom, že jim chybí několik obvyklých opor.

„Jsou nebezpečně ze všech postů a ze všech činností,“ konstatuje Bašný. „Umí vystřelit z dálky, mají velice rychlý přechod z obrany do útoku, spolupráci s pivotem, jsou schopné zakončovat odkudkoli, všechny posty mají zdvojené. Těžko se dá soustředit na jednu herní situaci. Jsou silné v podstatě ve všem; proto je těžké se na Rusky připravit.“

Češky si už proti Švédsku zase jednou ověřily, jak dokáže házená na nejvyšší úrovni bolet, jaké množství energie obnáší, jak náročné střety jsou.

„Druhý poločas proti Švédsku nám nevyšel i z důvodu, že jsme byly hodně v oslabení. Zároveň si to možná vyhrály agresivitou, moc jsme jim to neoplácely,“ soudí Kamila Kordovská a Hana Kvášová doplňuje: „Ruská obrana může být ještě tvrdší. Ale tím, že budou vybíhat na naše střelecké spojky, by mohly dávat víc prostoru pivotkám.“

Každopádně se čeká šichta. Už bod – či dokonce dva – by znamenal velké překvapení.

„Ale může se stát cokoli,“ věří Kvášová. „Jdeme do každého zápasu s tím, že bychom měly vyhrát. Tenhle bude nejspíš ještě těžší, ale budeme připravené, abychom podaly co nejlepší výkon. Mohly bychom překvapit.“

Česko - Rusko Od 18.15 hodin online

Trio házenkářských velmocí ve složení Švédsko, Rusko a Španělsko (poslední české soupeřky) představuje mix různých stylů. „Iveta Korešová říkala, že si myslí, že by nám Rusky mohly sedět nejvíc,“ tlumočí Kordovská vzkaz od absentující české hvězdy. „Netroufám si to odhadovat. Ale doufám, že to tak bude.“

V moderní házené každopádně padla možnost zkusit takovému soupeři narušovat tempo, cíleně zpomalit hru.

„Takhle už to nejde, rozhodčí vás zruší,“ připomíná Bašný změny pravidel, které časově limitují útoky. „Receptem bude mít pokud možno co nejkompaktnější obranu a neztrácet míče, nedávat jim laciné balony, aby neskórovaly z levných akcí. Pak je to proti nim skoro nehratelné, Španělky na to dojely.“

Třeba Kordovská jako největší favoritky celého turnaje vidí spíše Norky, neboť přijely v kompletní sestavě. Rusko se ovšem i přes dílčí absence jistě řadí mezi adeptky na cenné kovy. Měření s takovými šajbami má vždycky přínos a v Dánsku obzvlášť; vývoj skupiny B spěje k tomu, že finální ortel si Češky napíšou až na její závěr v pondělí proti Španělsku.

„Dnes jde o šanci přenést si víc bodů do hlavní skupiny,“ připomíná Bašný, že dál postoupí tři družstva ze čtyř a ponechají si výsledky ze vzájemných duelů. „Pokud vyhrajeme, což by bylo fantastické, můžeme jít dál s plným počtem. Pokud nevyhrajeme, v podstatě se skoro nic nemění, rozhodne pondělí, kdy budeme hrát o samotný postup.“

A právě pro pondělí by co nejvyrovnanější duel proti olympijským šampionkám hodně pomohl.