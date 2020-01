Lovosice na hraně. Chceme zůstat v elitní osmě, říká kouč Farář

„Snažil jsem se předběžně počítat a potřebujeme minimálně šest bodů na to, abychom zůstali mezi týmy postupujícími do play off. Pokud ve zbývajících zápasech základní části minimálně třikrát nevyhrajeme, nemáme ani ve čtvrtfinále co dělat,“ říkal na klubovém webu lovosický trenér Pavel Farář.

První mistrovský zápas po přestávce sehrají Lovosice 1. února na Dukle, dnes v 18.30 hrají přípravný duel s německým Aue.

Postrádat budou Trkovského a Konárika, kteří se zotavují po operacích a jsou do konce sezony ze hry. Otazník visí nad návratem Semeráda. Navíc reprezentační povinnosti mají Holubec a Kupa, takže do hry zasáhnou i dorostenci.

„Situace nás nutí vyzkoušet další varianty, které bychom mohli použít v extralize. Aktuálně jsme v podstatě bez pivotů, takže otestujeme na této pozici hráče z jiných postů,“ plánuje Farář.