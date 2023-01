Lovci uštvali Mamuty, kralují dál. Byli jsme dominantní, zní z Lovosic

Nástup 5:0 soupeře nahlodal, po první půli svítilo na tabuli skóre 26:15, to někdy bývá po celém zápase. Lovosice skoro každou svoji střelu přetavily v gól. „Obrana nám dnes vyhořela,“ klopil oči Daniel Zourek, spojka hostů.

Lovosice byly v očekávání, jestli zimní přestávka neodfoukne jejich formu. První test před halou zaplněnou 627 diváky ukázal, že ne, ovšem ty těžší teprve přijdou.

„Jsem rád, že jsme utkání odehráli ve vysokém tempu, neměli jsme v něm skoro žádná hluchá místa,“ líbilo se uzdravené lovosické ikoně Jiřímu Motlovi. Nasázel pět gólů včetně jubileního čtyřicátého, což ho bude stát basu. Šest jich dal Kupa, deseti zazářil kanonýr Trkovský.

Lovci po podzimu extralize vévodili, prohráli jen dvakrát s Plzní. Teď je čeká hon na medaili, možná i na tu nejcennější. „Nechtěli jsme první zápas vůbec podcenit, abychom si nepřenesli nějaké negativní věci do dalšího kola,“ tvrdil Motl po pátém vítězství řadě. „V Karviné nás teď čeká rozhodující zápas, v jakých patrech se budeme pohybovat. A neberu patro od prvního do čtvrtého místa, ale od prvního do druhého. Abychom se tam udrželi, je potřeba v Karviné něco vybojovat.“

I proto podle Motla bylo fajn, že Lovci mohli v sobotu prostřídat všechny hráče. „Zbytečně jsme neplývali silami,“ potěšilo osmatřicetiletého křídelníka. Lovosice vedou o čtyři body nad Plzní, ta ale do jara teprve vstoupí. Třetí Karviná má o čtyři body méně.