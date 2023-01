Házenkáři Nového Veselí potvrdili domácí sílu. Venku ale musí zabrat

To ostatně potvrdil také výsledek sobotního duelu: Nové Veselí zvítězilo 30:23. „Řekl bych, že jsme možná mohli vyválčit trošku lepší výsledek. Ale průběh bychom asi nezměnili,“ připustil trenér Strakonic Michal Zbíhal.

„Myslím, že kluci předvedli v některých fázích dobrý výkon, ale bohužel to na Veselí nestačilo. Výborně jim zachytal Víťa Schams a veselská křídla byla výborná, skoro stoprocentní. Ke konci zápasu jsme si mysleli, že jsme je dotlačili do těžkých pozic a zakončení, ale oni i přesto proměnili,“ ocenil soupeře hostující kouč.

Domácí trenér mohl být spokojen. „Pro nás to nebyl jednoduchý zápas. Každý start do sezony je těžký,“ zmínil Jan Běloch, že šlo o první utkání po zimní pauze. A přípravu jeho týmu ovlivnily absence.

„Myslím si, že bylo vidět, že jsme pracovali na individuálních činnostech. Některé věci byly lepší, ale potřebujeme ten čas, být chvíli pohromadě, nebýt všichni rozjetí na nějakých repre akcích či nemocní, aby si věci zase sedly,“ uvedl Běloch.

Ten své hráče dokázal dobře připravit takticky. „Strakonice jsou nepříjemný tým. Mají obrovské srdce, dokážou bojovat. Za žádného stavu se nevzdávají, stále se snaží do zápasu vracet,“ varoval předem.

A na jeho slova došlo. Přesto, že Nové Veselí v průběhu první půle odskočilo až do sedmibrankového vedení (14:7), zvládli hosté duel ještě zdramatizovat, když po přestávce hned dvakrát snížili na tři body (17:14 a 20:17).

„Věděli jsme, kde jsou silné stránky Strakonic, a myslím, že se to potvrdilo. I když už jsme odskočili na šestibrankový rozdíl, tak se dokázaly do zápasu vrátit,“ ocenil Běloch. „Naštěstí v té pasáži hosté neproměnili trhák a my jsme dokázali odskočit zpátky na výraznější rozdíl. Pak se zápas opravdu zlomil.“

Navýšené vedení si už domácí pohlídali. „V momentě, kdy jsme mohli jít na dva góly z trháku, jsme nedali a Veselí nám odskočilo na čtyři branky,“ mrzelo Zbíhala. „Trápily nás technické chyby,“ uvědomoval si hostující trenér.

Cíl pro jaro? Kouč ho určí až po čtyřech zápasech

Nové Veselí tak do úspěšného konce dovedlo první ze čtyř úvodních zápasů po zimní pauze, které by Sokol měly definitivně nasměrovat do vyřazovací části.

Domácí zápasy házenkářů Sokola Nové Veselí 14. 9. Dukla Praha 28:28

24. 9. Prešov 22:22

5. 10. Hranice 32:24

20. 10. Maloměřice 32:22

2. 11. Kopřivnice 26:23

17. 11. Handball Brno 19:19

20. 11. Frýdek-Místek 29:27

26. 11. Jičín 27:25

7. 12. Talent Plzeň 29:29

28. 1. Strakonice 30:23

„Náš nejbližší cíl je zvládnout první čtyři kola, která budou náročná, protože teď už bude samozřejmě každý zápas těžký. Jsme ve fázi, kdy se bude rozhodovat o play off,“ uvedl už před startem jarní sezony Běloch.

„Máme tři soupeře z nižších pater tabulky a v domácím prostředí Zubří, které je na podobné úrovni v tabulce jako my. Tyhle zápasy musíme zvládnout,“ burcuje Běloch své svěřence před duely s Hranicemi (4. 2.), Zubřím (11. 2.) a Maloměřicemi (17. 2.). „Potom si jasně řekneme cíl, kam bychom to chtěli v posledních čtyřech kolech dotáhnout v tabulce,“ doplnil kouč.

Jisté je jedno: vedle kvalitních výsledků z domácího prostředí potřebuje Nové Veselí zapracovat na výsledcích venku. Zde má totiž zatím Sokol bilanci 1 výhra a 8 porážek.