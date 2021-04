Mika bude hrát o mistrovství světa doma. V Zubří se chce usadit

„K Zubří mám velice hluboký vztah už delší dobu. Narodil se tady manžel. Máme tady spoustu kamarádů, rodinu,“ připomíná svého muže Ondřeje Miku.

Jen ji mrzí, že v hledišti nebude mít kvůli přísným protiepidemickým opatřením podporu svých blízkých. „Je to smutné. V úterý jsem se viděla se sestrou přes okno. Aspoň jsme si zamávaly,“ líčí Kristýna strasti doby covidové. „Situaci chápu. Je lepší zůstat izolovaní v bublině a nenechat nic náhodě. Pokud by byla jedna pozitivní, může ohrozit celý tým a to by byl problém.“

Po reprezentačním srazu si ale dlouhé odloučení od nejbližších vynahradí. Než se vrátí do Francie, plánuje krátké setkání s rodinou. A možná už letos se s manželem usadí mezi malebnými stráněmi Beskyd.

Česko - Švýcarsko online od 20.10 hodin

„Valašsko mám ráda. Určitě se sem jednou přestěhujeme, chystáme zázemí. Ale ještě nevíme, jestli po této sezoně, nebo zůstaneme v cizině. Je to otevřené,“ říká křídelnice hrající druhou francouzskou ligu za Achenheim Truchtersheim. „Máme více možností. Pořád čekáme. Jsme dva vrcholoví sportovci.“

Rozhodování může ovlivnit, zda se českým házenkářkám povede kvalifikovat na světový šampionát ve Španělsku. Pro Miku by mohla být účast na prosincovém mistrovství náplastí za ztracené Euro.

„Jsem ráda, že jsem zpátky s holkami. Chybělo mi to. Na šampionátu jsem jim u televize fandila. Snažila jsem se udělat maximum, abych mohla jet, ale nešlo to,“ lituje Mika, která nejdříve léčila bolavé koleno konzervativně, a když to k ničemu nevedlo, podstoupila operační zákrok.

Teď je fit a nemusí se šetřit. Znovu pravidelně nastupuje. A kvůli covidu přišla jen o tři zápasy na začátku sezony. „Naše soutěž je poloprofesionální, takže byla přerušená od půlky října do ledna. Je upravený systém play off. Vypadá, že všechno stihneme odehrát,“ těší zkušenou reprezentantku, které teď především myslí na úspěch v kvalifikaci.

V play off jsou Češky favoritkami. Nevděčné role se přitom nezříkají.

„Papírově to tak je. Švýcarky nebudou jednoduché, ale pokud chceme hrát na mistrovství světa, je potřeba takové soupeře porážet,“ ví Mika.

Složitěji vyhlíží kvalifikační skupina o Euro s Francií, Chorvatskem a Ukrajinou. „Vypadá hrůzostrašně. Ale náš tým ukázal, že má kvalitu a dokáže hrát se všemi.“