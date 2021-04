Kde je agresivita? divil se kouč házenkářek Bašný. O rezervách týmu ví

Právě vlažný začátek připravil Češky o lepší výsledek. Ve 12. minutě zaostávaly domácí favoritky o tři góly, nedokázaly zachytit sebevědomý nástup Švýcarek.

České házenkářky přitom před dvojutkáním o světový šampionát upozorňovaly na sílu papírově slabších protivnic, hovořily o jejich vzestupu v poslední době, o nebezpečné střelbě a výborných spojkách. A Švýcarky v Zubří všechny tyto atributy předvedly.

ZPRAVODAJSTVÍ Cesta házenkářek na MS se komplikuje, Češky se Švýcarskem jen remizovaly

„Byly přesně tak dobré, jak jsme avizovali. Nám se úplně nedařilo to, co jsme si nachystali,“ rekapituloval Bašný po nerozhodném duelu.

S jakým plánem jste tedy do zápasu šli?

Chtěli jsme je v útočné fázi přehrát individuálními činnostmi, ale celkem mě překvapilo, že soupeřky byly schopny se ubránit.

Zaskočily vás soupeřky také odvážným vstupem do utkání?

Jelikož jsme špatně začali, tak si ony víc věřily. Možná kdyby byl začátek z naší strany jiný, byl by jiný i průběh. Jinak hrály, co jsme očekávaly, věděli jsme o jejich kvalitách.

V poločase jste prohrávali 12:14, co jste hráčkám v kabině říkal?

Celý týden jsme mluvili o agresivitě a obranné aktivitě, ale v zápase to prostě nebylo. Chyběly kontakty s útočícími hráčkami, častější přerušování… Ve druhém poločase jsme pak volili spíše konstruktivní řešení jednotlivých herních činností.

Ve čtyřicáté minutě se vám poprvé podařilo vyrovnat, nečekal jste, že se pak zápas zlomí ve váš prospěch?

Byl to moment, kdy jsme mohli vývoj obrátit. V průběhu zápasu jsme za nerozhodného stavu měli několik míčů, kterými bychom dali vedoucí gól a možná bychom se pak dostali do lepší pohody. Bohužel se to nepodařilo, takže jsme se dál trápili.

Švýcarky se po zápase radovaly, jako by už postoupily.

Dokázaly si, že se s námi dá hrát a že se přes nás dá i postoupit. Tomu ostatně věřily už před zápasem a taky to tak vypadalo.

Co musíte pro odvetu změnit?

Představu mám, ale bude také záležet na zdraví hráček. Jana Knedlíková a Šárka Maršíková se zranily, uvidíme, jestli budou moct hrát druhé utkání. Od toho se potom bude odvíjet taktika.

Jak se budete na zápas, který se hraje už v úterý ve Švýcarsku, chystat?

Zanalyzujeme si domácí utkání a připravíme se tak, abychom byli schopni hrát agresivněji a byli lepší v individuálních činnostech. Jsme v poločase, i kdybychom vyhráli o dva o tři góly, tak by příprava musela být stejná. Budeme mít dva dny, abychom se do toho dostali.