Po zlomeninách rychle zpět. Jsem hladová zase chytat, říká opora házenkářek

Snad zůstaneme negativní, ale pozitivní Další uzdravenou oporou, která se chystá na play off se Švýcarskem, je Kristýna Mika. Ostřílená házenkářka absentovala na prosincovém mistrovství Evropy vinou zranění kolene, proto má velkou radost z opětovného setkání se spoluhráčkami. „Reprezentace mi chyběla, holkám jsem na šampionátu moc fandila. Mně účast bohužel nevyšla, nejdřív jsme se snažili dát koleno do pořádku šetrnější léčbou, ale nešlo to, tak jsem podstoupila operaci. A bohužel jsem se k týmu od loňského června připojila až teď.“ Jak jste na tom se zápasovou praxí?

Zápasy hraji už od konce ledna. Jak jsem se od léta trápila s kolenem, tak jsem přišla jen o tři ligové zápasy v září, potom byla naše druhá francouzská liga, která je poloprofesionální, přerušena až do ledna. Teď soutěž normálně pokračuje, je upravený systém pro play off, ale vypadá to, že všechno stihneme odehrát. Takže už jste se stihla dostat zpět do optimální formy?

Teď už mám za sebou dva a půl měsíce, kdy házenkářsky funguji normálně. Předtím jsem měla měsíc a půl na fyzickou přípravu, nabírala jsem svalovou hmotu, abych kolenu ulevila. Na to jsem měla dostatek času, také jsem se zapojovala i do tréninku. Co očekáváte od dvojzápasu se Švýcarskem?

Papírově jsme favoritky, ale soupeř určitě nebude jednoduchý. Máme respekt, ale pokud chceme něco uhrát na mistrovství světa, tak je potřeba takové soupeře porážet. Švýcarky se za poslední roky hodně zlepšily, mají kvalitní střelbu z dálky, výborné spojky, rychlý přechod do útoku. Snažíme se na ně připravit, máme kvalitní tým, abychom to zvládli. Určitě se budeme snažit postoupit a myslím, že to je v našich silách. Zároveň s áčkem v Zubří se paralelně v Luhačovicích připravuje i záložní tým pro případ, že by někdo kvůli covidu-19 či zranění vypadl.

S áčkem je nás na soustředění hodně, všechny posty máme ztrojené. Je tady dostatek hráček, s rezervním týmem komunikují trenéři. Některé holky z něj byly už teď v březnu na soustředění s áčkem, takže ty kombinace mají pod kůží. Nicméně tady v Zubří dodržujeme všechny covidové předpisy a manuály, takže doufám, že nebude potřeba nikdo z rezervního týmu a zůstaneme negativní, ale pozitivní.