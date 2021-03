Jeřábková míří za Knedlíkovou, budou spolu hrát v Kristiansandu

„Původně jsem neměla v plánu opouštět Thüringer a ani jsem k tomu neměla důvod. Jediným důvodem mohla být pouze nabídka angažmá z klubu nastupujícího v Lize mistrů. Že by se mi ozval dokonce klub na takovéto úrovni, s tím jsem vůbec nepočítala. Myslím, že taková nabídka se neodmítá,“ uvedla pro svazový web Jeřábková.

Ve Vipersu od začátku této sezony působí další z reprezentačních opor Knedlíková. Kristiansand získal poslední dva norské tituly, minulý ročník zůstal kvůli koronaviru nedohraný. V této sezoně patří Vipersu bez ztráty bodu druhé místo se zápasem k dobru. Předloni Kristiansand obsadil třetí místo v Lize mistryň.

„Viděla jsem zájem ze strany klubu, mluvila jsem s trenérem a radila jsem se i s Janou Knedlíkovou. Vyhodnotila jsem to tak, že tato nabídka pro mě přináší jen samá pozitiva a mohla by mě jedině posunout,“ uvedla Jeřábková.

„Beru to jako obrovskou výzvu a vím, že kdybych do toho nešla, tak bych si to v září nebo v říjnu vyčítala. Ani mě nemuseli moc lákat, taková nabídka se prostě rovnou bere,“ dodala poslední vítězka ankety o nejlepší českou hráčku sezony.