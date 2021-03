České házenkářky míří za přípravou i zápasy do Polska

Současná vládní omezení neumožňují v Česku pořádat přípravné reprezentační akce, ale jen soutěžní zápasy.

Zápasy proti Polsku odehrají české házenkářky příští čtvrtek a pátek.

„Naštěstí jsme s touto možností částečně počítali dopředu. Věděli jsme, že české hráčky hrající v německých klubech by při návratu z České republiky musely v Německu nastoupit do karantény, což by jim způsobilo problémy v klubu. Rozhodli jsme se naštěstí v čas a po dohodě s Polskem jsme celý kemp přesunuli do Walbrzychu, kde se ve stejném termínu připravuje také polský tým,“ vysvětloval pro svazový web Bašný.

České hráčky se sejdou k první akci od prosincového evropského šampionátu. Proti Polkám se budou chystat na dubnové play off kvalifikace o postup na mistrovství světa. Soupeře jim teprve určí los.

Bašný dal proti Polkám volno některým oporám. „Chtěli jsme jim dát prostor nasbírat síly na dubnovou kvalifikaci. To je případ třeba Hany Kvášové, Petry Maňákové, Michaely Hrbkové, Jany Knedlíkové a Kristýny Mika, která se po zranění teprve dostává do zápasového vytížení a týdenní odpočinek bude potřebovat,“ poznamenal Bašný.

Situaci mu zkomplikoval koronavirus v mosteckém týmu. „Většinu reprezentantek, které byly z Mostu nominovány, jsme museli z důvodu nákazy koronavirem a karantény z nominace omluvit a nahradit jinými. Nominace se musela dynamicky proměnit, taková je ale současná situace,“ podotkl Bašný.

Velké problémy má aktuálně na pozici brankářky. Ke zraněné Lucii Satrapové se přidala Petra Kudláčková a po operaci kotníku je Sabrina Novotná. V nominaci na Polsko je aktuálně 22 hráček.

Pokud by se koronavirová opatření v zemi neuvolnila, má český tým Walbrzych připraven jako alternativu pro dubnový domácí zápas play off světové kvalifikace. „Rádi bychom to odehráli v Zubří. Pokud ale bude přetrvávat nepříznivá situace, která například nebude umožňovat cestování mezi Českou republikou a Německem, budeme pracovat i s variantou tohoto plánu B,“ dodal Bašný.