Sběratelka titulů? To ne, směje se Knedlíková po čtvrtém triumfu v Lize mistryň

Kvůli koronavirovým opatřením mohla Knedlíková se spoluhráčkami slavit jen v dějišti turnaje v Maďarsku a po návratu do Norska nastoupily do karantény.

„Až dnes si začínám pořádně uvědomovat, co se o víkendu stalo. Celá sezona byla jeden velký otazník, nikdo nevěděl, jak se budou vyvíjet covidová opatření. Některé týmy k nám dorazily s pozitivním nálezem, takže se zápasy odehrát nemohly,“ uvedla Knedlíková v rozhovoru pro Český svaz házené.

„Po Novém roce dokonce došlo k pozastavení sportu v celém Norsku, takže náš tým musel většinu zápasů Ligy mistrů odehrát na hřišti soupeře nebo na neutrální půdě. I přes to všechno se nám podařilo se do Final Four nejen dostat, ale ho i vyhrát. Jsem i proto ohromně šťastná, protože ta cesta nebyla jednoduchá,“ dodala jedenatřicetiletá křídelnice.

Předchozí tři triumfy v Lize mistryň oslavila v dresu Györu, odkud před sezonou zamířila do Kristiansandu. Maďarský suverén byl i letos favoritem Final Four, ale v semifinále vypadl s francouzským Brestem, nad nímž v souboji o prvenství zvítězil tým Knedlíkové.

„Před sezonou jsme si náš klub dal za cíl postup do Final Four. A nakonec jsme ho s holkama dokonce vyhrály. Pro klub je to jednoznačně obrovský úspěch, největší v jeho historii. Teď tím proto žije nejen celý tým, ale opravdu celé město,“ podotkla Knedlíková.

Ve finále se blýskla šesti góly a byla druhou nejlepší střelkyní týmu. „Každé Final Four má za sebou jiný příběh, jiný průběh. To dělá každý zápas nezapomenutelným. Hrát v takové atmosféře, v takové aréně, za pozornosti tolika médií je nezapomenutelná zkušenost. Já se v každém takovém zápase snažím týmu pomoci nejvíc, jak můžu a jsem ráda, že letos to mohlo být rovnou šesti góly,“ pochvalovala si Knedlíková.

Vzhledem ke trvajícím koronavirovým opatřením musely hráčky oželet oslavu pro návratu do Norska. „Už po zápase po návratu na hotel jsme si to s holkama pěkně užily, i když v naší uzavřené bublině. Jinak to oslavit nejde. Kvůli covidovým restrikcím oslava zůstala jen na území Maďarska, protože teď celý tým čeká karanténa v Norsku, takže to nám další oslavy neumožní,“ přiblížila Knedlíková.

„A ani po karanténě asi nebude žádné shromažďování možné. Na tom ale tolik nezáleží. My jsme si s holkama užily celou sezonu a přineslo to tenhle úspěch. To je největší odměna,“ doplnila česká reprezentantka.

V příští sezoně by mohla zaútočit už na jubilejní pátý triumf. Předchozí získala v letech 2017, 2018 a 2019, vloni se soutěž kvůli koronaviru nedohrála. „Do další sezony ještě moc vyhlížet nechci a rozhodně nechci vypadat jako nějaká sběratelka titulů. Vždycky se snažím soustředit na cestu, ne na ten cíl. Náš tým čeká pro příští sezonu spousta změn, proto nechci předbíhat, ale vím, že uděláme všechno pro to, aby náš tým titul mohl obhájit,“ dodala.