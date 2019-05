Karvinští házenkáři od útoku se sedmi hráči nehodlají ustoupit

Ve středečním druhém finálovém utkání s Plzní (28:24) dostali dva góly do odkryté branky, když útočili v sedmi. K tomu Plzeňští čtyřikrát branku netrefili – minuli ji, dvakrát jim do střely skočil Dominik Solák a jednou míč skončil na tyči...

„Kdybychom prázdnou branku trefovali, tak má zápas jiný průběh,“ prohlásil plzeňský trenér Michal Tonar.

„Jenže v tom adrenalinu a stresu není pro soupeře jednoduché z třiceti pěti metrů trefit prázdnou bránu. Snadné se to jen zdá,“ tvrdí Marek Michalisko. „A není to jen o tom, že my sami z početní převahy střílíme góly, protože zároveň hodně unavujeme soupeřovu obranu. Vidíte sami, jak tam Plzeňáci lítají, snaží se nás bránit, ale stojí je to neskutečně sil.“

Karvinská spojka Roman Čosik potvrdil, že převaha jednoho hráče v útoku mužstvu pomáhá. „Máme to dobře nacvičené, máme na to systém,“ podotkl.

Plzeňští tvrdí, že karvinský systém se sedmi hráči v poli přečetli. „To není pravda,“ namítl křídelník Jan Zbránek. „My jen všechny šance, co máme, neproměňujeme. A že teď čtyřikrát netrefili naši prázdnou branku? Předtím v Plzni snad sedmkrát.“

Rovněž nejzkušenější karvinský házenkář Michal Brůna je přesvědčený, že soupeř hru Baníku se sedmi útočníky nepřečetl.

„Čistě statisticky – my každou akci z devadesáti procent dotáhneme do konce. Pak rozhoduje už jen to, jestli ji někdo z nás zakončí gólem. Ale že by Plzeň přečetla naši hru sedm na šest, je blbost,“ řekl Brůna.

Třetí finálový duel bude dnes od 12.30 v Plzni a čtvrtý příští týden od 17.00 v Karviné.

„Musíme pokračovat v naší hře a tak jako dnes odehrát i ty další dva zápasy. A příští týden budeme u nás slavit,“ usmál se Jan Zbránek.

Trenér Michalisko upozornil, že to bude vyrovnaná bitva až do konce. „Rozhodovat budou maličkosti, gólmani, srdce...,“ prohlásil Marek Michalisko.