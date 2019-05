Trefovat prázdnou branku, velí plzeňský Vinkelhöfer před dalším finále

„Zatímco doma jsme ze šesti pokusů neproměnili asi jen jeden, v Karviné to bylo přesně naopak. V tom byl největší rozdíl a stálo nás to lepší výsledek,“ míní plzeňský křídelník a kapitán Petr Vinkelhöfer.

Třetí dějství série o extraligové zlato je na programu dnes od 12.30 hodin v městské hale na Slovanech.

Vypadá to na první pohled snadno. Dá se ale střelba přes celé hřiště pořádně natrénovat?

Spíš jsme si v prvním zápase doma dávali pozor, aby ta střelba nebyla uspěchaná. Ještě jsme raději posunuli míč na spoluhráče, který byl v lepším postavení a trefil to v klidu. U nich jsme to hrnuli rovnou na bránu a úspěšnost pak byla nízká.

Stav série je 1:1, hraje se na tři vítězství. Je nedělní duel pro vývoj celé série klíčový?

Klíčové je každé domácí utkání. My máme výhodu toho jednoho zápasu ve vlastní hale navíc. Já věřím, že to v neděli znovu zvládneme.

Nicméně Karvinští si věří, že v Plzni vybojují mečbol a ve středu doma rozhodnou... Vnímáte to?

Mají výborný mančaft, jsou to obhájci titulu. Ale víc k tomu nemám co říct, je to jejich věc.

Znovu budete čelit jejich ofenzivě se sedmi hráči. Co je klíčem k tomu, abyste ji zvládli úspěšně?

U nich to všechno řídí na středu Michal Brůna. Zkušený hráč, jehož vyhodnocovací schopnosti jsou vysoce nadprůměrné. K tomu mají dva pivoty, kteří umí stavět clony. Je to trošku atypické. Házená v chůzi, pak přijde jedno bleskové řešení, kterým se nás snaží přehrát.

Michalisko: Od hry se sedmi hráči neustoupíme Házenkáři Karviné míří do Plzně s jasným cílem. Urvat druhou výhru a získat tak výhodu mečbolu v domácí hale, kde se bude hrát příští středu. A znovu sází na hru se sedmi hráči v poli bez brankáře. „Od té cesty neustupujeme,“ řekl karvinský trenér Marek Michalisko. Baník své zbrani věří, i když při ní hrozí, že po ztrátě míče může inkasovat gól do prázdné branky. „Jenže v tom adrenalinu není jednoduché z 35 metrů trefit prázdnou bránu. Navíc v obraně to stojí Plzeňáky hodně sil,“ míní Michalisko.



Takže?

Hlavně se nesmíme přizpůsobit tomu, co oni chtějí. Nesmíme být vzadu pasivní. Nebrat to tak, že každý má jednoho hráče a s tím je spokojený. Naopak, musíme se snažit hrát stále aktivně, i když jich je o jednoho víc. Míč je jen jeden.

Bude třetí zápas zase o stupeň vyhecovanější?

Bude to zase vyhecované. Ale nemyslím, že by se to hrotilo nějak za hranu. Je to finále, mančafty si nic nedarují a jdou do toho naplno.

Nicméně karvinský kouč Michalisko na Plzeň před druhým zápasem zaútočil, že některé vaše zákroky jsou za hranou.

K tomu nemám potřebu se vyjadřovat. Přijde mi to zbytečné. Emoce jsou na hřišti a tam by měly zůstat, ne se pak probírat přes média.