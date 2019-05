Musíme proměňovat šance, říká karvinský pivot Užek

„Hlavně musíme proměňovat šance, což se nám v Plzni nedařilo, a přitom jsme se do nich dostávali celý zápas,“ řekl Jan Užek, který nastřílel v prvním finálovém duelu pět branek, z toho čtyři ze sedmimetrových hodů. „A také se musíme vyvarovat i technických chyb, které byly často hodně hloupé.“

Byl problém také v tom, že vás stálo hodně sil neustálé dotahování plzeňského náskoku?

Jasně. Problém to trošku byl, protože dotahování stojí více sil, než když si držíte nějaký odstup. Jenže to nemění nic na tom, že kdybychom proměnili šance, tak by k tomu vůbec nedošlo.

Prohráli jste po dvanácti zápasech. Tehdy i nyní v Plzni. Potvrzuje se, že ve finále jsou nejlepší české týmy?

Plzeň má kvalitu, to víme, to ví celá republika. Proto jsme ve finále spolu stejně jako loni.

Je letošní finále jiné než loňské, nebo se obě série dají srovnat?

Je to stejné, je tam pořád ta zdravá rivalita. Možná je to jiné v tom, že nyní titul obhajujeme my. Jinak opravdu žádný rozdíl nevidím.

„Věříme, že domácí zápasy zvládneme a aspoň jeden v Plzni urveme.“ Jan Užek, pivot házenkářů Karviné

Ten může být v tom, že jste finále začínali v hale soupeře, kde by se hrál i případný rozhodující pátý duel. Je to velká nevýhoda, že na rozdíl od loňska jste letos začínali venku?

Nevidím v tom až tak velkou nevýhodu, protože letos se finále hraje tak, že se pořadatelství střídá po jednom utkání. Tím to tak nevýhodné není. Pokud by to bylo jako loni, kdy se hrály dva zápasy na hřišti jednoho týmu a pak třetí a případně čtvrtý u druhého, byla by ta nevýhoda vyšší. Navíc jsme v Plzni měli naše fanoušky, kteří byli po celý zápas úžasní. I díky nim tam nevýhoda venkovního prostředí nebyla až taková.

Jenže abyste titul obhájili, musíte v Plzni aspoň jednou vyhrát, což se vám v této sezoně dosud nepodařilo...

Je to tak. Ale věříme, že domácí zápasy zvládneme a aspoň jeden v Plzni urveme.