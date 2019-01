Karvinský házenkář Solák: Neřekl bych, že se ze mě stává střelec

Stává se z něj střelec?

„To bych neřekl,“ namítla jednadvacetiletá spojka. „Spíše to bylo tím, že máme v týmu kvalitní střelce, jako jsou Michal Brůna, Radim Chudoba a Marek Monczka, takže dukláci se spíše soustředili na ně a mně se otevřel prostor.“

A také jste proměnil oba svoje sedmimetrové hody, na které jste dříve nechodil.

Abych házel sedmičky, to nebývalo. Sám se tomu divím, ale padlo to tam a jsem rád, že jsem se podílel na tak skvělém úspěchu, jako je vyhrát Český pohár, a ještě doma před skvělou kulisou.

Čím to je, že začínáte chodit na sedmimetrové hody?

Nevím, to je spíše otázka na trenéra... Nějak speciálně je netrénuji, ale zřejmě to bylo tím, že zrovna nebyli na hřišti Marek Monczka nebo Michal Brůna, tak mě na ně trenér poslal. Vkládá do mě hodně důvěry, za což mu děkuji.

Trenér Marek Michalisko: „Na tréninku Dominik sedmičky střílí. V zápasech jsou určeni především Mára Monczka a také Honza Užek, ale i Dominik se už o ně svými výkony hlásí. Je na Markovi, aby si je uhájil, ale tlak zespodu na kluky je nejlepší, co pro trenéra může být.“

Dominiku, Dukla většinu branek ve finálové odvetě poháru dala z křídel. Je to poučení před startem jarní části extraligy?

Věděli jsme, že Dukla má velice kvalitního pivota, mají perfektní dohrávku s Víťou Reichlem, a tomu jsme chtěli zabránit. Snažili jsme se hrnout obranu na střed, a proto bylo na křídlech více místa. Dukla má křídla kvalitní, některé úhly si perfektně otevřeli. Ale Nemo (brankář Nemanja Marjanovič) nám zase hodně pomohl. Mít za sebou takového gólmana je něco neskutečného.

První trofej sezony máte doma. Potvrzujete po loňském titulu, že jste nejlepší český klub?

To bych neřekl. Pořád se držíme nohama na zemi. Někteří sice říkají, že náš titul byl náhodný, což si nemyslím, protože se nám vyplácí tvrdá dřina na tréninku a posloucháme pokyny trenéra, který nás na každý zápas výborně připraví.

Triumf v Českém poháru je ale určitě dobrý odraz do jara, že?

Určitě nám to pomůže psychicky. Navíc v přípravě jsme tři čtyři zápasy za sebou také neprohráli. V kabině je dobrá nálada a to je také hodně důležité, protože se to přenáší na hřiště. Hlavně chceme jít do play off z nejlepší pozice. Až v něm se bude rozhodovat.