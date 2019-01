Karvinský Solák po vítězném finále: Bylo to těžší utkání, než jsem čekal

„Bylo to těžší utkání, než jsem čekal,“ přiznal karvinský Dominik Solák, s 12 góly nejlepší střelec zápasu. „Bojovností a týmovým výkonem jsme to zvládli. Pohár je doma, jak jsme si přáli.“

Soláka těšilo, že triumfovali na domácím hřišti. „Co víc si přát než uspět před takovou skvělou kulisou. Fandové nám neskutečně pomohli,“ prohlásil.

Měli vůbec Pražané naději dotáhnout domácí třígólovou ztrátu? „Šance byla, ale my jsme si to svými technickými chybami a neproměněnými střelami pokazili sami,“ povzdechl si Vojtěch Patzel, šestibrankový střelec Dukly. „Rozhodla zkušenost Karviné. My máme mladší tým, obměnili jsme ho, což je znát.“

Hosté většinu svých gólů dali z křídel. „Chtěli jsme pokrýt jejich pivota Reichla, jehož považuji za jednoho z nejlepších v extralize, protože z toho prostoru nám předtím dávali hodně branek,“ uvedl karvinský trenér Marek Michalisko. „Dukla tak měla dnes více prostoru na stranách a trefovali se.“



Kouče těšilo, že utkání s přehledem zvládli i přes nervózní začátek, kdy to v sedmé minutě bylo 1:1. „Až ke konci jsme si dovolili dát šanci mladíkům z lavičky, abychom kluky šetřili na nedělní ligu,“ uvedl Marek Michalisko.