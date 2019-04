Plzeňský gólman Šmíd o semifinále: Chtěli jsme Jičín zlomit co nejdřív

Z vaší strany ideální zápas?

Chtěli jsme na ně vletět hned od začátku, zlomit je co nejdříve. Myslím, že se to povedlo perfektně.

A vydatně k tomu pomohly i vaše zákroky v brance, ne?

Oba předchozí zápasy s Jičínem jsme ani já, ani Filip (Herajt) klukům moc nepomohli. Proto jsem moc rád, že teď jsem jim to vrátil.

Nakopl vás sedmimetrový rozstřel v předchozím utkání v Jičíně, v němž jste v klíčové chvíli lapil střelu zkušeného Šulce a zajistil týmu druhé vítězství?

Byla to veliká vzpruha. Já tam do té doby skoro nic nechytil. Až na konci přišel jeden zákrok ze hry, pak ta sedmička v rozstřelu.

V čem to bylo dnes lepší?

Souvisí to s tím, jak perfektně fungovala obrana. Kluci skvěle blokovali, co proletělo, bylo za obranou krásně vidět a já to většinou jen dochytával. Zrovna Ondra Šulc nám v Jičíně nastřílel 13 gólů, nebyli jsme schopní na něj vyzrát. Dnes to bylo jinak, zapracovali jsme na tom. Já se těšil. Byla plná hala, krásná atmosféra, o motivaci pak máte postaráno. Lidem chci poděkovat.

Už po dvaceti minutách jste Jičínu utekli na rozdíl deseti gólů. Pak už se zápas jen dohrával?

To ne. Jičín bojoval až do konce, nic nevypustil, i když výsledek byl jasný. Je dobře, že my jsme dokázali makat bez nějakého herního výpadku celých šedesát minut. Přesně to chceme předvádět i ve finále.

Zkoušel jste i střelu přes celé hřiště do prázdné branky. Co scházelo, aby míč skončil v síti?

No, mně tyhle střely většinou nesednou. Bylo to v euforii po povedeném zákroku, zkusil jsem to. Zase vedle, podruhé už jsem raději přihrál míč Milanovi Ivančevovi...

Plzeň je popáté v řadě ve finále, v čem je síla tohohle týmu?

A pošesté v řadě hrajeme o titul, předtím jsme ho vyhráli v nadstavbě. Je to super. Já jsem s klukama osm let, parta je dlouhodobě poskládaná, k tomu se každý rok tým doplní kvalitními hráči. Pevně doufám, že oproti předchozím dvěma sezonám to dotáhneme až k titulu.

Znovu si o zlato zahrajete s Karvinou. Co od finále čekáte?

Loni nás překvapili hrou se sedmi hráči a dvěma pivoty. Na to jsme už lépe připravení. Uvidíme, s čím přijdou teď, ale určitě to bude hodně vyrovnaná série.