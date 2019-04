Jičín už se neoklepal, házenkáři Plzně ho zničili bezchybným výkonem

A touží se rivalovi revanšovat za loňský nezdar. „Ve finále nevidím favorita. Bude to boj, bude to válka, nikdo už na nic čekat nebude. Věřím, že to budou pro diváky super zápasy,“ předpovídal plzeňský trenér Michal Tonar.

V neděli jeho tým předvedl bezchybný výkon. Soupeře drtil od první akce, už v 19. minutě Šafránek posunul skóre na rozdíl deseti gólů (12:2). Na Jičínu se citelně podepsala předchozí smolná domácí porážka v sedmimetrovém rozstřelu, když v závěru normální hrací doby ztratil téměř vyhraný duel.

„Nechci se na to vymlouvat, ale tam byl kámen úrazu. Na kluky to mělo dopad. Kdyby byl stav série 1:1, vypadá to asi jinak. Snažili jsme se sice do třetího zápasu vstoupit aktivně a sebevědomě, jenže se nám to vůbec nepovedlo. Z osmi střel jediný gól, naši brankáři bez zákroku,“ povzdychl si jičínský kouč Petr Mašát, rodilý Plzeňák.

Výtečné zákroky navíc předváděl domácí gólman Šmíd, ofenzivu skvěle dirigoval Stehlík, který k pěti trefám přidal i několik nezištných přihrávek pro pivoty.

„I za takovým jasným výsledkem se skrývá hodně práce. Kluci bezvadně bránili, od všech to byl koncentrovaný výkon. Všichni jsme měli jasno v tom, že do Jičína už se nám podruhé nechce,“ řekl Tonar.

Talent soupeři nejvíce odskočil v polovině druhé půle, kdy měl náskok čtrnácti branek (25:11). Až pak malinko polevil. Kouč protočil sestavu, premiérový zápas v extralize odehrál mladík Nový. Zažil stylový křest - nejprve neproměnil sedmičku, poté byl vyloučený. Až pak se dočkal, proměnil další „penaltu“, v závěru přidal i bleskové zakončení rychlého útoku.

„Tím si musí projít každý,“ pousmál se Tonar. „Nervozita na něm byla znát, ale zvládl to dobře. I v obraně, kde se mu dalo vytknout jen málo věcí,“ doplnil trenér Talentu.

Finále začne 12. května. V Plzni, která ovládla základní část soutěže.