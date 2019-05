Koncovku jsme ztratili zbytečně, mrzí jičínského kouče Mašáta

Petr Mašát, současný trenér českých šampionů z roku 2013, kdy se play off nehrálo, vidí důvod rychlého vyřazení především v druhém, jasně nejvyrovnanějším duelu.

„Kámen úrazu musíme hledat v domácím zápase. Ztratili jsme ho zbytečně nepovedenou koncovku. Tu přece musíme zvládat,“ poznamenal jičínský kouč poté, co Jičín vypadl.

Nyní se tak v boji o ligovou medaili jeho tým pokusí získat alespoň tu bronzovou, série o ni, ve které se utká s pražskou Duklou, začne příští víkend.

Skoro se zdálo, že třetí zápas byl poznamenán výsledkem druhého, v němž jste v poslední minutě vedli o dvě branky, ale soupeř vyrovnal a v sedmičkovém rozstřelu byl lepší.

Nechci se vymlouvat, ale nějaký dopad to na kluky mělo, z hlavy jsme to úplně nedostali.

Jaký byl taktický plán pro utkání, jež vás mohlo v sérii ještě zachránit?

Chtěli jsme do něj vstoupit aktivně a sebevědomě, jenže to se nepovedlo. Z osmi střel jediný gól, přitom bez zákroku gólmana. Nechat si Plzeň utéct na osm deset gólů, to je špatné. Kdyby byl stav série 1:1, mohlo to možná vypadat jinak...

Jenomže nebyl, máte vysvětlení toho, co se na konci domácího utkání stalo?

Bylo to krásné utkání, oba týmy hrály dobře, my jsme ve druhé půli dokázali Plzeň rozebírat, jenomže blbostí a nezkušeností našich hráčů jsme ztratili závěr. To, co se doma stalo, stane se jednou za dvacet let, bohužel nám se to stalo teď. Naši kluci většinou hráli semifinále poprvé, proti zkušeným hráčům Plzně se to projevilo.

V Plzni bylo rozhodnuto po dvaceti minutách, kdy jste prohrávali o deset gólů. Kdy jste vzdal naději na prodloužení série?

Já vůbec. Jsem Plzeňák, chtěl jsem to s klukama před tolika lidma odbojovat až do konce. Bohužel, dostali jsme se psychicky dolů tak, že to chvílemi vypadalo hrozně. Ale to se stane. Postup si Plzeň zasloužila, my jsme měli na to, aby série byla více dramatická. Je mi líto, že jsme ji ještě nedostali znovu k nám do Jičína.

Další šanci na ligovou medaili ale máte, byť bude ve hře v následující sérii jen jediná.

Jičín hrál semifinále poprvé. Už před ním jsme si řekli, že medaili chceme, a to znamená jednu ze sérií vyhrát. S Plzní se to nepovedlo, teď se musíme dát dohromady.