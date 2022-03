Zahráli jsme výborně, chválil trenér jičínské házenkáře i po porážce

Pro tým, jenž po těsné porážce 27:28 a po výsledcích dalších týmů klesl z deváté na desátou příčku tabulky, to jistě byl výsledek přijatelný, ale mohl být ještě lepší.

„Sice jsme nechali domácí v úvodu odskočit na rozdíl tří branek a pak jsme tuto ztrátu celý první poločas doháněli, ale po přestávce jsme už tak kvalitní výkon ještě zlepšili a favorita jsme přehrávali,“ uvedl k nedělnímu utkání v Plzni trenér Jičína Petr Mašát.

První polovina druhého poločasu byla ze strany Jičínských výborná, což se projevilo i na skóre. Do závěrečných patnácti minut proto šli se čtyřbrankovým náskokem 25:21. „Navíc jsme měli jasnou šanci na pivotu, kterou jsme neproměnili, a pak přišla dvě sporná rozhodnutí při střelách Krahulce z křídla. Při obou sudí pískli přešlap, což se zase tak často nestává - a už vůbec ne dvakrát za sebou,“ postěžoval si kouč.

Místo odskočení na šestibrankový rozdíl tak východočeský tým čelil tlaku domácích, který vyústil v jejich těsnou výhru. „Zahráli jsme výborně. Domácím sice chybělo několik zraněných, ale to nám také, navíc se nám ve druhé půli zranil Kastner, který do té doby hrál skvěle,“ uvedl k těsné prohře Mašát.

Jičín tak nestáhl ztrátu na družstva před sebou a cestu do play off, které si zahraje osm nejlepších po základní části, si nepřiblížil. Přesto ještě není vše ztraceno, byť Kopřivnice po výhře nad Brnem je vzdálena o šest bodů.

„Určitě nic nevzdáme, ale víme, že si už nemůžeme dovolit zaváhání,“ sdělil trenér týmu, který se k útoku na start v play off nadechl hlavně výsledky v tomto kalendářním roce. V něm totiž po třech výhrách poprvé padl až právě v Plzni. Ziskem šesti bodů dosáhl stejného počtu, jaký nasbíral v předcházející části sezony.

„Play off pro nás byly už poslední naše zápasy a bude to tak i v posledních čtyřech, které nás ještě čekají,“ míní jičínský trenér. Vedle dnešního duelu v Maloměřicích potřebuje Jičín v sobotu uspět v domácím zápase s Kopřivnicí a příští týden v Novém Veselí a v Praze na Dukle. Musí ale také spoléhat na zaváhání soupeřů, s nimiž o místo mezi osmi týmy pro play off bojuje na dálku.

Pokud se to Jičínu nepodaří, čeká ho v závěru skupina o záchranu, do níž by ale vstoupil se slušným bodovým odstupem od sestupových příček.