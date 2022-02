Oslabení házenkáři Plzně vydřeli těsnou výhru v souboji s Jičínem

„Scházelo nám šest lidí ze základního kádru, víc se otevřel prostor dalším a podrželi nás kluci, které jsme povolali ze zálohy. Ríša Křesťan měl ve druhé půli velmi důležité zákroky, hodně nám pomohli také Eda Wildt s Vojtou Dubským,“ uvedl trenér Talentu Petr Štochl.

Plzeňané po finále Českého poháru s Novým Veselím předvedli další velký obrat. Byť z důvodů zranění a nemocí postrádali gólmana Šmída, spojky Doudu s Tonarem či oba levoruké křídelníky Chmelíka s Linhartem.

„Pro nás je to velká škoda. Věděli jsme, že Plzeň má náročný program a nějaké absence. A věřili jsme si, protože i v minulých sezonách jsme ji dokázali porazit. Bude nás to mrzet,“ litoval jičínský kouč Petr Mašát, jehož tým se ještě snaží protlačit do play off.

Domácí přetočili skóre v 53. minutě díky Wildtovi. Za stavu 28:26 sice Stehlík neproměnil sedmičku, Jičín ale stihl v závěru pouze snížit. „Dokázali jsme soupeře přehrávat, ale problém byl hlavně ve druhé půli v zakončení,“ doplnil Štochl.