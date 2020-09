Kastner proti svým. Jičín chce potrápit házenkáře Dukly

„Takové zápasy, kdy jsme museli dotahovat, jsme si vyzkoušeli už v přípravě a v Karviné to bylo také tak. Pořád hráčům říkám, že mají hrát do poslední minuty, v prvním kole to bohužel nevyšlo, ale už třeba proti Dukle by se to mohlo hodit,“ řekl jičínský lodivod.

Páteční utkání bude hodně speciální pro letní posilu Jičína Jakuba Kastnera. Dvorský odchovanec totiž téměř celou kariéru v pražském celku působil. S Duklou dokonce slavil dva mistrovské tituly.

V minulé sezoně ale využil šance zahrát si v cizině a odešel do Nizozemska, kde nastupoval za celek JD Techniek Hurry Up. Jenže soutěž se nedohrála a Kastner se vrátil do Česka. Přestěhoval se do Dvora, ale v Dukle se na pokračování nedohodl. Poté se jeho volbou stal Jičín.

„Po konci v Holandsku jsem se samozřejmě s Danem Čurdou bavil, ale on už měl v týmu na moji pozici dva mladé kluky, které chtěl stavět, což jsem samozřejmě respektoval. Poté jsem se nakonec domluvil s Jičínem,“ uvedl Kastner.

Proti týmu, kde strávil dlouhých třináct let, se postaví v extralize poprvé. A rozhodně bude mít o motivaci postaráno. „Samozřejmě budu mít velkou motivaci Duklu porazit. Jako protihráči se mi v Jičíně nehrálo dobře, teď jsem na druhé straně a věřím, že tu Duklu potrápíme,“ míní Kastner.

Pražané vstoupili do sezony domácím vítězstvím 31:26 nad Maloměřicemi. „V Jičíně se potřebujeme prezentovat lepší obranou než proti Maloměřicím. Obrana musí být více agresivní a tvrdší v situacích jeden na jednoho. Poté máme šanci na vítězství,“ myslí si trenér Dukly Daniel Čurda.

Diváci by v jičínské sportovní hale až na povinnost mít roušku neměli mít žádná jiná omezení, proto se dá očekávat pěkná kulisa a bouřlivá atmosféra.