Pro tyhle zápasy házenou hrajeme, raduje se Šindelář z finálového zvratu

Talent v Karlových Varech ztrácel v úvodu druhé půle už sedm branek, přesto po vítězství 27:24 triumfoval. Šindelář tři ze šesti tref vtěsnal do poslední pětiminutovky, kdy Plzeň statečného rivala zlomila.

„Po takovém obratu chutná výhra o to víc. Veselí bylo výborně připravené, na nás se asi trošku projevila i únava ze zápasů v evropském poháru,“ mínil 35letý Šindelář.

V 55. minutě jste poslal tým poprvé od úvodu zápasu do vedení. Vnímá v tu chvíli hráč, že ta střela může celý zápas zlomit?

V tu chvíli ne. Je to rychlé, v souboji dostanete balon a chcete ho dotlačit do branky. To je základ.

Projevily se v klíčových momentech zkušenosti, kterých máte přece jen víc než Nové Veselí?

Myslím, že sehrály velkou roli. Nezabalili jsme to, když jsme v poločase prohrávali o čtyři branky, nezbláznili jsme se pak ani v dalších minutách. Postupně jsme skóre dotahovali, až jsme finále otočili.

Přitom v úvodu druhé půle soupeř odskočil na rozdíl sedmi gólů.

Hráli výborně. Mají na středu dva velké kluky, drží to poměrně zatažené, nám se navíc nedařila ani střelba z dálky, takže neměli nutnost to vytahovat. Zaplaťpánbůh, že jsme do toho ve druhé půli šlápli a povedla se nám hra se sedmi hráči. To byl klíč k obratu.

I kouč Nového Veselí Peter Kostka uznal, že s vámi a Režnickým na pivotech to pak měli těžké.

V průběhu hry se ukazovalo, že se na nás pivoty hodně zaměřují. Moc prostoru jsme v první půli neměli. Ke střelbě jsme se dostali až ve chvíli, kdy jsme to zkusili v sedmi a my na brankovišti byli dva.

Když jste před čtyřmi lety vyhráli Český pohár naposledy, ve finále ligy jste pak podlehli Karviné. Napadla vás ta souvislost?

Ne, já tyhle věci rychle zapomínám. (smích) Je před námi dlouhá cesta, máme další kolo evropského poháru, ligu. Bude to hodně náročné, ale věřím, že to zvládneme.

I když nejste čistí profesionálové?

Není to snadné. Každý den do práce, pak na trénink, středy a víkendy zápasy. Ale s tím jsme do toho šli. A tyhle zápasy jsou odměnou za dřinu. Důvod, proč tenhle sport hrajeme. Teď si dáme pivo, trochu oslavíme a pak se začneme připravovat na nedělní ligu proti Jičínu.