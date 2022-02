Kostka po pohárovém finále: Hráčům jsem řekl, že je v hale nechci vidět

„Velká škoda, strašně to bolí... Měli jsme sedmigólový náskok, byli jsme jasně lepší. Ve hře šest na šest jsme Plzni dovolili vstřelit jen devět gólů za poločas, nedokázala se proti nám prosadit. Plnili jsme taktický plán jak v obraně, tak v útoku a vše nám fungovalo,“ všiml si trenér Nového Veselí Peter Kostka.

„Celou úvodní třicetiminutovku jsme byli zakřiknutí, Veselí bylo jasně lepší, hrálo s větší chutí a nasazením. To se promítlo i do začátku druhého poločasu, takže jsme na to museli zareagovat,“ popisuje trenér Plzně Petr Štochl, který ve správný moment vsadil na hru bez brankáře.

„Přitom mi po utkání přiznal, že tuto variantu nemá rád,“ povzdechl si Kostka. „Neměli jsme na co čekat, prohrávali jsme výrazným rozdílem a čas byl proti nám. Šli jsme do rizika,“ uvedl Štochl.

„Klíčovým okamžikem bylo, když začala hrát Plzeň přesilovku, tedy se sedmi hráči v poli, to rozhodlo,“ připustil kouč Kostka. „Nedokázali jsme reagovat. Hráli to výborně a nám každým inkasovaným gólem klesalo sebevědomí. Navíc jsme se nedostali do rychlého útoku.“

Psychická pohoda se rázem přenesla na favorizovaného soupeře, který prodal své nesmírné zkušenosti. „Myslím, že sehrály velkou roli. Nezabalili jsme to, když jsme v poločase prohrávali o čtyři branky, nezbláznili jsme se pak ani v dalších minutách. Postupně jsme skóre dotahovali, až jsme finále otočili,“ popisuje plzeňský pivot Jakub Šindelář.

„Mám radost, že to kluci v tom okamžiku zvládli, hlavně v hlavě. V té variantě hry sedm na šest dokázali Veselí přehrát v každém útoku,“ pochvaloval si Štochl.

Zatímco český mistr navázal na své pohárové vítězství z roku 2018, Nové Veselí se musí smířit s bolestivou porážkou.

„Hráči dostali jednodenní volno. Řekl jsem jim, že je v hale nechci vidět,“ prozradil ve čtvrtek Kostka. „Ať si udělají hezký den, jdou s přítelkyní na procházku nebo s kamarády na pivko. Hlavně, ať vyčistí hlavu,“ pokračoval kouč.

Dobře ví, že už v neděli čeká jeho tým další těžká bitva: aktuálně sedmý tým extraligy se představí na hřišti desátého Frýdku-Místku.