Plzeňští házenkáři zlikvidovali ztrátu sedmi gólů a získali Český pohár

„Začali jsme úplně hrozně. Zvykali jsme si na změny (v sestavě) celých čtyřicet minut, pak jsme dokonce museli vytáhnout sedmého hráče do útoku, až to nám pomohlo. Po takovém boji je to sladší, než kdybychom vedli o pět až deset gólů celý zápas,“ řeklo levé křídlo vítězného celku Ondřej Šafránek pro Českou televizi po čtvrtém klubovém úspěchu.

Házenkáři Nového Veselí měli ve svém finálovém debutu dlouho navrch. Výborně bránili, v poločase vedli o čtyři branky (13:9), ale pak vyšla Západočechům a jejich kouči Petru Štochlovi změna taktiky dokonale. Po čtyřech letech tak Plzeňští dosáhli opět na domácí pohár.

„Neměli bychom si to nechat takhle utéct,“ litoval nejlepší střelec finále Jakub Flajsar, jehož devět gólů Sokolu na výhru nestačilo. „Vytáhli na nás sedm na šest, s tím jsme se nedokázali vypořádat. Dostali jsme hodně gólů. Oni ukázali, že jsou možná trochu zkušenější tým,“ dodal Flajsar.

Ve společném finálovém večeru v Karlových Varech se utkají od 19:30 o ženský Český pohár „Černí andělé“ z Mostu s Kynžvartem.