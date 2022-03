Čtvrtfinále v extralize i v Evropě. Bude to našlapané, ví kouč Plzně

Titul? Prvním cílem je finále, zní z Talentu Obhájci titulu, který v uplynulých osmi letech získali celkem pětkrát. K tomu dvakrát padli až ve finále, jednu sezonu stopnul covid. Plzeňští házenkáři jsou znovu jedním z favoritů play off, které startuje právě ve středu. „Nechci říkat slovo titul, ale finále je určitě naším cílem. Pak už je to také o štěstí. Jiné mety si ani nemůžeme dávat. Podle výše platů v Plzni je to dané, i v odměnách jsme na stropě českých možností,“ nadhodil klubový šéf Pavel Drobil. Plzeňský Tomáš Nejdl střílí na bránu v utkání proti Frýdku-Místku. Talent tým Plzeňského kraje jde do vyřazovací fáze z druhé příčky, stejně jako loni skončil po základní části hned za Karvinou. Ve čtvrtfinálové sérii vyzve KP Brno, hraje se na tři vítězné zápasy. „V play off se hraje jinak. Jsou to víc taktické bitvy. To, že jedno utkání vyhrajete výrazným rozdílem, nic neznamená. Ten další může vypadat úplně jinak,“ upozornil plzeňský kapitán Petr Vinkelhöfer. Ten byl u všech zlatých jízd Talentu. Zlatého hattricku v letech 2014 - 2016 i finálových triumfů nad Karvinou na jaře 2019 a loni. „Tím, že jsme mistři, nás chce každý během sezony porazit, to je jasné. Nebude to snadné, ale my přece nebudeme začínat play off tím, že bychom nechtěli titul. Loni jsme do něj šli také z druhého místa a povedlo se. Třeba to letos vyjde znovu,“ věří Vinkelhöfer. Karviná a Plzeň byly znovu nejlepšími týmy po základní části. Ale adeptů na házenkářský trůn je víc. „Nezužoval bych to jen na nás a Karvinou. Zubří, Dukla i Lovosice myslí vysoko. A třeba čtvrtfinálová série Kopřivnice s Karvinou může být hodně zajímavá. Tím spíš, že Baníku možná bude chybět opora Solák,“ uvedl Drobil. Teď je však Talent teprve před první překážkou, dnes rozehraje sérii s Brnem. A do toho Plzeňané české play off zkombinují s čtvrtfinále evropského poháru proti švédskému Alingsasu. „Klukům Evropu přeji. A konečně máme atraktivního soupeře,“ reagoval Drobil.