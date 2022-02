Sen si házenkáři Nového Veselí splnili. Teď zkusí favorita znovu zaskočit

Byl to boj. Ale šňůru proher přetrhli Šest proher v řadě. Nepříjemnou sérii v nejvyšší domácí soutěži prožili házenkáři Nového Veselí. Zlou šňůru, která se natáhla od začátku prosince, svěřenci kouče Petera Kostky dokázali přetrhnout až v sobotu, kdy v domácí ZDT Areně porazili Hranice. „Okolnosti, jež předcházely duelu s Hranicemi, udělaly z tohoto zápasu ten nejtěžší v sezoně,“ uvedl Kostka. „V lize jsme chytili nepříjemnou sérii proher, která ovlivnila naše sebevědomí a týmovou pohodu. Těžké prohry v Zubří a Brně na nás vytvořily obrovský tlak, který pramenil z nutnosti opětovně si získat na naši stranu zklamané fanoušky,“ pokračoval slovenský trenér. „Především nás čekal zápas, v němž by zisk dvou bodů znamenal téměř stoprocentní jistotu účasti v play off,“ zmínil kouč aktuálně sedmého týmu extraligy klíčový úkol pro tento ročník. Nové Veselí navíc proti Hranicím nemohlo využít všechny hráče. „K dlouhodobě zraněnému Burnazovičovi přibyl v perfektní formě hrající Tomášek, Dořičáka nepustila Litovel a pro trest jsme nemohli počítat ani s lídrem týmu Adamem Ptáčníkem,“ vypočítává Kostka vynucené absence. Nakonec však Sokol proti předposlednímu celku soutěže potvrdil roli favorita a zvítězil 27:23. „Těžké, ale nesmírně důležité vítězství, které jsme potřebovali,“ oddechl si Kostka. „Bojovali jsme sami se sebou, s tlakem okolí, ale zvládli jsme to.“ Očekávané vítězství navíc tým povzbudilo před dnešním finále Českého poháru. „Po posledním zápase v Brně jsme si museli některé věci vyříkat, jak v šatně, tak s trenérem, tak mimo kabinu. Potřebovali jsme se zase znovu nakopnout a jsem moc rád, že se nám to podařilo,“ potěšilo pivota domácích Vojtěcha Krčála.