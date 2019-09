Kouč z Ukrajiny? Házenkářky Zlína nápad přešel kvůli byrokracii

Zlín tak povede dosavadní trenérka prvoligové rezervy Hana Kolářová se synem Markem. A sobotní interligová premiéra proti Prešovu skončila vítězstvím 29:28.



Po nečekaném odchodu kouče Martina Spuchláka k dorostenkám Mostu oslovil Zlín řadu kandidátů. Když jednání nedopadla, plácl si klub s Petrovským.

„Získání pracovního povolení z české strany i vyřízení všech náležitostí na Ukrajině, aby jeho zdejší pobyt byl legální, se ale ukázaly jako velký byrokratický problém. Nečekala jsem to,“ přiznala manažerka interligového družstva Daniela Sobieská.

Jak šel čas a formality se pořád nedařilo vyřešit, bylo stále jasnější, že původně dočasné řešení z vlastních zdrojů se změní na trvalé.

„Ukrajinské řešení by bylo zajímavým impulzem, ale při příchodu až někdy po začátku sezony by to nemuselo dopadnout dobře,“ nechtěla Sobieská riskovat.

S Kolářovými se dohodla zatím na roční spolupráci. Marka Koláře, jenž byl už Spuchlákovým asistentem, si ve Zlíně cíleně vychovávají na pozici hlavního trenéra. Interligový výběr však zatím nemůže převzít na plný úvazek, protože ještě minimálně jeden rok bude zapojený do projektu trenérského centra mládeže.

„Mám nejvyšší trenérskou licenci, tak jsem byla v záloze. Ale nešlo o moji iniciativu,“ říká Kolářová. „Výhodou může být, že naprostou většinu současných hráček jsem vedla už v mládeži. Některé dokonce od minižaček.“

Tým se musí vyrovnat se sérií odchodů: kariéru ukončily brankářky Benedíková a Rybníčková, křídelnice Hradilová a Záhorová a spojka Nygrýnová. Další spojka, mladá slovenská reprezentantka Jagodičová, šla do francouzského Saint-Étienne. Posilami naopak jsou brankářka Kristína Opátová z Mostu a zkušená pivotka Eva Minarčiková z Poruby.

„Celá liga je omlazená a všechny týmy, snad kromě Hodonína, si dávají za cíl play-off. Prožívat boj o záchranu je psychicky náročné. Myslím, že naše ambice není příliš odvážná, základ týmu spolu hraje víc než jednu sezonu,“ uvažuje Sobieská.