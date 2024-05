Drsňák Andrich. Jeho paní nechtěla, aby v Římě hrál, on přiblížil Bayer k finále

Leverkusen nakročil do finále, úvodní semifinále Evropské ligy proti domácímu AS Řím vyhrál 2:0 a Andrich na tom měl výrazný podíl.

Trenér Xabi Alonso prosbu Andrichovy ženy nevyslyšel, devětadvacetiletého středopolaře nasadil do základní sestavy a nechal ho na hřišti až do konce.

Jeho parádní chvíle nadešla v 73. minutě: podrážkou si posunul míč a z dvaceti metrů nádherně vypálil do vzdálenějšího horního rohu brány, gólman Svilar ani nezvedl ruku.

„Přesně takhle jsem to chtěl. Už jsem ten gól viděl asi dvakrát z pohledu kamery zezadu, vypadá to opravdu lahůdkově,“ pronesl se smíchem.

Když skóroval, gestikuloval směrem k domácímu publiku. „Udělal jsem to schválně. Je to součást hry, provokujete, snažíte se vyburcovat fanoušky, vytvořit atmosféru,“ líčil. „Oni provokovali taky, já jím to jen vrátil.“

Kovář v bráně, Schick s Hložkem ani minutu Za Leverkusen v úvodním vítězném semifinále Evropské ligy v Římě (2:0) z českých reprezentantů nastoupil jen brankář Matěj Kovář. Útočníci Adam Hložek s Patrickem Schickem byli na lavičce náhradníků. Ač je Kovář týmovou dvojkou za Lukasem Hradeckym, v letošní sezoně odchytal deset z jedenácti zápasů v Evropské lize (poslední duel podzimní základní fáze proti Molde dostal za odměnu třetí gólman Lomb). Kovář pomohl k osmi vítězstvím a dvěma remízám (v Baku proti Karabachu a na West Hamu). V pěti utkáních neinkasoval, naposled v úvodním semifinále ve čtvrtek v Římě V letošním soutěžním ročníku další čtyři utkání odchytal v Německém poháru, všechny vítězné a Leverkusen je ve finále. Nejvíc se zapotil ve čtvrtfinále proti Stuttgartu, když ještě po hodině hry prohrával 1:2, ale pak skóre otočil. Jeden start si Kovář připsal za národní mužstvo v březnové přípravě proti Arménii. V nominaci na blížící se mistrovství Evropy by neměl chybět.

Loni v Římě mu však do smíchu nebylo. Krátce po poločase s bolestivým výrazem zůstal ležet na zemi a musel střídat. Vzápětí do brány Leverkusenu padl jediný gól souboje.

Vyšetření odhalilo zlomenou zánártní kůstku, což je pro fotbalistu krajně nepříjemné zranění. Do konce sezony si Andrich už nezahrál, v odvetě gól nepadl a do finále postoupil italský klub.

„Ten loňský rok jsem někde vzadu v hlavě asi trochu měl,“ přiznal.

Nyní je zaděláno na úspěšnou odvetu.

„To je prostě fotbal,“ usmíval se Xabi Alonso. „Řekli jsme si, že Rob má druhou šanci, aby měl na Řím lepší vzpomínky. Nejenže dal gól, ale celkově svým vystupováním, svou osobností i výkonem hrál velmi důležitou roli. Bylo to od něj velmi dobré.“

Andrich má hru založenou na fyzické kondici, soubojích, agresivitě. V mužstvu brilantních techniků a rychlostních hráčů má svou takřka nezastupitelnou roli. Vykazuje i solidní čísla, dal pátý gól sezony, statistiky mu přisuzují i pět asistencí.

„Je to velmi zajímavý hráč, který svůj výkon korunoval skvělým gólem,“ řekl uznale domácí kouč Daniele de Rossi.

O víkendu Andrich skóroval i v bundeslize proti Stuttgartu, v nastavení vyrovnal na 2:2, čímž pro tým zachránil sérii neporazitelnosti. Ta včetně duelu v Římě narostla na sedmačtyřicet zápasů ve třech soutěžích.

Bundesligu s předstihem Leverkusen už vyhrál, za tři týdny 25. května nastoupí v Berlíně ve finále Německého poháru proti druholigovému Kaiseslauternu.

A když příští čtvrtek nepokazí odvetu s AS Řím, 22. května si zahraje finále Evropské ligy v Dublinu. Soupeřem bude Marseille, nebo Atalanta Bergamo.