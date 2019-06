Házenkářky Mostu uspořádají kvalifikaci o Ligu mistrů. V Chomutově

Házenkářský Baník Most ve středu získal právo uspořádal kvalifikaci o Ligu mistryň. A využije ho. „Sportovně je to plus, naše šance postoupit do základní skupiny tím stoupá,“ řekl manažer českých šampionek Rudolf Jung, které si o královskou soutěž zahrají poprvé v historii.

„Kdo ví, kdy se nám zase pro naše fanoušky podaří přivést Ligu mistrů do Čech. Možná nikdy, možná tam budeme pravidelně.“ O pořadateli rozhodl vídeňský los, Černí andělé turnaj musí nachystat mezi 6. až 8. zářím. Uspořádají ho v hokejové aréně v Chomutově, jejich hala nemá potřebné parametry, například chybí tribuny z obou stran a kapacita nejméně 2 200 diváků. Fotogalerie Mostecké oslavy titulu Zobrazit fotogalerii „První chomutovská varianta je 3 100 míst, zůstala by plexiskla. Druhou pak je plná kapacita pěti tisíc. V pátek jedeme do Chomutova všechny podrobnosti domlouvat.“ Most v semifinále vyzve španělskou Rocasu Gran Canaria, vítěze Challenge Cupu. „Těžký soupeř, ale hratelný, zvlášť doma,“ věří Jung. Druhou dvojici tvoří turecký Kastamonu a srbská Jagodina, jen nejlepší projde do skupiny. Naposledy z českých týmů usilovaly o účast v Lize mistryň v roce 2011 házenkářky Veselí nad Moravou, které vypadly v druhém předkole.