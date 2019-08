O Ligu mistryň se Most porve doma. Naše šance vzrostla, věří Jung

„Je to velký diplomatický úspěch a milník v historii klubu,“ tvrdí Rudolf Jung, manažer Černých andělů. Jeho spolupracovníci Pavla Chotěborská a Radek Maděra bombardovali Evropskou házenkářskou federaci a se svými argumenty uspěli. „Není to přímo Liga mistrů, ale kvalifikace, hraje u nás reprezentace. Dali nám podmínky, připravujeme malou tribunu. Vyšli nám vstříc,“ oddechl si Jung.

Andělé vyzvou v sobotu 7. září v semifinále španělského mistra Rocasu Grand Canaria, druhou dvojici tvoří turecký Kastamonu a srbská Jagodina. Jen vítěz kvalifikace postoupí do Ligy mistryň, ve skupině D narazí na maďarského giganta Györ, obhájce prvenství, slovinský Mercator a švédský Sävehof.

„Doufám, že naše šance vzrostla na 40 procent. I když jde o mistry svých zemí, paradoxně jsou lehčí než některé týmy z druhých a třetích míst lepších lig,“ míní Jung. „Všichni soupeři se změnili, bude to hra naslepo. Když postoupíme, museli bychom základní skupinu hrát už v Chomutově.“

Pořádání kvalifikace vyjde Most na zhruba 800 tisíc korun, které pokryje partner klubu. „Musíme platit týmům všechno, asi 85 lidí plus rozhodčí. Model Ligy mistrů se bude měnit, cesta do ní bude složitější. Asi to je poslední možnost, kdy může mostecký fanoušek vidět doma nějakou část nejprestižnější klubové soutěže.“

Finále se hraje 8. září, i zápas o 3. místo je důležitý. „Druhý a třetí tým kvalifikace jdou do 3. kola Poháru EHF, čtvrtý by začínal už ve 2. kole v říjnu,“ prozradil Jung.

Andělé pustili brankářku Novotnou do Šaľy, nepokračuje ani Miševská, po porodu je zpátky Maňáková, po zranění Alica Kostelná a po angažmá ve Španělsku gólmanka Bezpalcová. „Chceme hrát v ohromném tempu, jinak nemáme v Lize mistrů šanci.“