Z Kovářové je uprchlice, hvězda interligy míří výš. Džungle! zní z Mostu

„Sára si chce vyvzdorovat odchod, pro nás je to ohromné osobní zklamání,“ hromuje mostecký manažer Rudolf Jung. „Máme potvrzené od Českého svazu házené, že má u nás platný registrovaný kontrakt. Očekávám, že to samé vyjádření přijde také od Evropské házenkářské federace.“

Kovářová posílila Most z Písku už v sedmnácti letech coby nejužitečnější hráčka interligy. Vypracovala se v hvězdu, loni byla nejlepší kanonýrkou Andělů: v interlize, Českém poháru a Poháru EHF za ně nasázela 166 gólů. Teď je jí dvacet a jejího talentu si všiml účastník Ligy mistryň. „Po dohodě s mým agentem se zatím k mé situaci nebudu vyjadřovat,“ omluvila se reprezentantka.

Podle Junga ani s Mostem nekomunikuje. „Od 9. června nám nebere telefony. Až teď poprvé nám přes někoho třetího oznámila, že bude 147 dní nemocná s banální diagnózou, kterou naše děvčata řeší během týdne. Napsali jsme jí, ať se u nás hlásí na zdravotní prohlídce, nereagovala,“ popisuje Jung.

Po minulé, opět zlaté sezoně Kovářové vysvětloval, že ji nemůže pustit. „Že se k novému ročníku upínáme, že ji potřebujeme. Pak ať klidně přestoupí. Ale zčistajasna se stalo tohle,“ nechápe manažer.

„Sára si už před dvěma měsíci dala na Wikipedii, že je hráčka Mercatoru. Nestačím se divit. Točí se kolem toho nějaký šíbr, říká, že je její agent. My od ní nedostali žádnou plnou moc, že ji může zastupovat. Když jsem se ptal, jestli ji tedy zastupuje, říkal: My máme voľaké také dohody... Je to jedna velká džungle!“

Jung se diví i přístupu 24násobného slovinského šampiona, dvojnásobného vítěze Ligy mistryň. „Nějaká sportovní kultura neexistuje. Už v červnu jsme Mercator kontaktovali a upozornili ho, že je hráčka pod smlouvou. Vůbec se nám neozvali. Až teď 2. srpna, kdy jim to potvrdila EHF, chtějí vyjednávat. Budeme se bránit tomuhle postupu, uvidíme, jakou to bude mít dohru,“ nepředjímá Jung. Pikantní je, že když Andělé vyhrají kvalifikaci Ligy mistryň, v základní skupině potkají právě Mercator.

Most dělá všechno, aby se kauza Kovářová nestala nebezpečným precedentem. „Nemůžeme a nechceme ustoupit, to by si pak každá hráčka mohla přestup vyvzdorovat. Ale zase je otázka, jestli házenkářku s takovým přístupem chtít, nebo nechtít. Chvilku zkoušela, že neví, že smlouvu ještě má. Jenže už v březnu v rozhovorech tvrdila, že má před sebou v Mostě ještě rok.“

Kovářová byla jediná klasická levoruká pravá spojka, takže nový trenér Jiří Tancoš musí měnit herní koncept. „Já se Sárou neměl žádnou trenérskou zkušenost, těžko se mi to hodnotí. Ale byla vyhlášená nejlepší hráčkou interligy, takže oslabení to je. Důvody jsou asi jasné, chtěla do klubu, kde bude mít lepší podmínky,“ uvažuje Tancoš. „Škoda, že se to zkomplikovalo ve chvíli, kdy bojujeme o Ligu mistryň.“

Jung tvrdí: „Na Sáře jsme chtěli letos hodně zapracovat. V poslední sezoně měla dost problémy v obraně a v dynamickém projevu. Myslel jsem hodně na ni, když jsme se s panem Andrlem domlouvali na nové fyzické přípravě. Mělo to pro ni znamenat hodně velký posun.“

Náhrada za Kovářovou žádná nepřijde. „Holky jsou sehrané celý rok, nevidím prostor sem někoho přivést. Nabízely se nám hráčky na Ligu mistryň, ale ty jsou ekonomicky náročné. A já v tuhle chvíli potřebuji rozpočet použít na to, abych zastabilizoval stávající hráčky na delší dobu,“ vysvětlil Jung.

Tancoš hned na startu své mostecké etapy řeší nečekané lapálie. „Musíme se vypořádat s tím, co máme. Kovářovou v první přípravě s Thüringerem nádherně zastoupila křídelnice Dominika Zachová; dala devět gólů, pět ze spojky. Budeme tam pomaličku zapracovávat ostatní pravoruké hráčky,“ plánuje.

Jung věří, že mostecké družstvo to nepoznamená. „Doufám, že tým se s tím, že nás takhle opustila, už vyrovnal,“ věří manažer.

Brankářka Dominika Müllnerová v kontaktu s Kovářovou není. „Nechci se do toho plést, nevím, jak to probíhalo,“ podotkla. „Střelecké oslabení to je, klasická levoruká spojka nám teď chybí. Ale dá se to nahradit, trochu změnit systém. Připravit se na to, že máme pravorukou na pravé spojce, zase se útoky budou třeba snadněji dohrávat do křídla.“