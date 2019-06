Most je v kvalifikaci Ligy mistryň. Věříme v postup, říká manažer

dnes 12:12

Mostecké házenkářky a Liga mistrů? Odsouhlaseno! Evropská házenkářská federace je v pátek poprvé do královské soutěže přizvala, byť české šampionky se do skupinové fáze musí dostat skrz kvalifikaci. „Jsme rádi a snad se nám to podaří,“ přeje si Rudolf Jung, manažer mosteckých Černých andělů.