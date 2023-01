Korešová dala patnáct gólů a dotáhla házenkářky Písku k vítězství v Mostě

Někdejší bundesligová kanonýrka a dlouholetá opora reprezentace Korešová hrála za Most v minulé sezoně po návratu z mateřské pauzy. Loni v létě se vrátila do mateřského Písku a aktuálně je nejlepší střelkyní soutěže. Do dvojciferných hodnot se třiatřicetiletá hráčka dostala ve čtvrtém utkání po sobě a 15 góly vyrovnala svůj nejlepší výkon v sezoně.

Účastník Ligy mistryň Most dnes neudržel třígólové vedení po prvním poločase (21:18) a s Pískem prohrál poprvé po jedenácti letech. Černí andělé po druhé porážce v interligové sezoně a první s českým týmem zůstaly na druhém místě tabulky bod za vedoucí Šaľou, Písek je pátý.

MOL interliga házenkářek - 13. kolo: Most - Písek 36:38 (21:18)

Nejvíce branek: Stříšková 10/1, Šutranová 7, Mikulčík, Kroftová a Simionková po 4 - Korešová 15/6, M. Svobodová a Chlupová po 7.