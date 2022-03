Ukrajinské slzy zkropily Hodonín. Házenkářky Lvova tam vítězí a touží po domovu

V demonstraci odhodlání a hrdosti se o víkendu změnil semifinálový zápas evropského Poháru EHF házenkářek Lvova proti Grand Canarii, hraný v dočasném útočišti ukrajinského celku v Hodoníně. V hledišti vládly žlutá a modrá, duel sledovali i uprchlíci z války a „domácí“ Galyčanka se bila o co nejlepší výchozí pozici do odvety. To se jí i povedlo, vyhrála 20:19 a do finále má blíž.