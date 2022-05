Zájem o interligu má Lvov. Řeší se osud Hodonína, který Ukrajinkám dal azyl

Nečekanou pointu může dostat spolupráce házenkářek jihomoravského Hodonína a ukrajinského Lvova, která začala loni na podzim při vzájemném zápase v evropském poháru a přešla v pevné pouto po vypuknutí války na Ukrajině.

Hodonín tehdy pro družstvo lvovské Galyčanky poslal autobus, přijal ho a vytvořil mu azyl. Mimoděk se mu to může „vrátit“ nyní, kdy mu hrozí sestup z mezinárodní MOL ligy, což je nejvyšší česko-slovenská soutěž. Tu by měl Hodonín jako nejslabší český účastník opustit, nicméně vzhledem k tomu, že se o zařazení do MOL ligy na základě svého dlouhodobého pobytu v Česku začala ucházet i Galyčanka a v případě úspěchu její přihlášky by se uvažovalo o doplnění počtu týmů v soutěži na sudý, mohlo by to Hodonín zachránit.

Řešení má ještě řadu překážek. Hlavně tu, že se interliga v příští sezoně měla hrát ne ve čtrnácti jako dosud, ale jen ve dvanácti účastnících. „Podle platného Rozpisu soutěže na aktuální sezonu by mělo hrát příští rok MOL ligu osm českých a čtyři slovenské týmy,“ potvrdil za Český svaz házené manažer soutěží Ondřej Šimůnek.

Jak toho docílit? Devátý český celek z této sezony, tedy Hodonín, měl sestoupit, k tomu se počítá s odchodem polského Chorzówa.

Azyl Galyčanky na Moravě a její zájem hrát federální ligu však může vyvolat změnu plánů.

„Vzhledem k tomu, že zájem o interligu projevil i ukrajinský celek Galyčanka Lvov, který se připravuje na území České republiky, byla zahájena jednání mezi vedením Českého a Slovenského svazu házené. Variant pro složení příštího ročníku je v tuto chvíli několik a jednání stále probíhají,“ sděluje Šimůnek.

Momentka ze zápasu Lvov (v žlutém) - Gran Canaria

Pokud by se Galyčanka skutečně stala třináctým členem MOL ligy, mohl by Hodonín podle informace MF DNES dostat šanci obhájit svoje místo v baráži s nejlepším celkem první ligy, tedy Kunovicemi.

Nadějí pro Hodonín je, že silný Lvov, semifinalista mezinárodního Poháru EHF, by v lize byl zřejmě vítanější než Chorzów, s jehož přístupem nepanovala mezi kluby spokojenost. Chorzów hrál vedle MOL ligy i polskou soutěž a na zápasy s českými a slovenskými soupeři posílal kombinovanou sestavu. To u Ukrajinek nehrozí, v Česku by zůstávaly stabilně.

„Galyčanka by byla rozhodně přínosem, je to družstvo na úrovni Mostu,“ srovnává lvovský tým s českým mistrem hodonínský trenér Antonín Střelec.

Předpokládá, že kdyby Lvov v MOL lize místo skutečně dostal, udrželo by to následně mezi elitou jeho celek. Navíc by Galyčanka podle jeho informací chtěla mít zázemí v Hodoníně a oba kluby by dál spolupracovaly. „Některé týmy v lize hlásí odchody opor, my bychom díky spolupráci s Galyčankou naopak spíš posilovali,“ uvažuje.

Symbolicky by tak hodonínský klub byl odměněn za rychlost, s jakou jeho vedení na konci února po vypuknutí války zareagovalo a dostalo ukrajinský tým do bezpečí.

Zatím je však ve sportovní nejistotě. Pro kouče Střelce je nepříjemná v tom, že musí s hráčkami pokračovat v tréninku, i když jim sezona formálně skončila sestupem. Musí, aby byl připraven na případnou baráž.

„Sestup by pro nás znamenal hodně velkou tragédii. Rozdíl mezi MOL ligou a první ligou je propastný a naše výkony a výsledky zejména na jaře ukázaly, že s námi měl problém každý. Házená se v Hodoníně dělá dobře. Chci věřit tomu, že šanci dostaneme,“ vyhlíží kouč.

Bolavé je pro Hodonín také to, že sestoupit by měl na základě smlouvy o počtu účastníků v MOL lize, s jejíž pomocí by měla nárok udržet se slovenská Stupava, ačkoliv měla výsledky vyloženě katastrofální. Hodonín v sezoně vyhrál třikrát, Stupava jednou.

„Stupava je tragédie jak po sportovní, tak po společenské stránce. Bylo by asi hodně špatné, kdyby se měla liga zúžit a my bychom to měli odskákat. Mohlo by hrát devět českých a tři slovenské týmy, jenže Slováci trvají na čtyřech. Kvalitnější náhradu za Stupavu však nemají,“ podivuje se Střelec.

Uvědomuje si, že pokud se pravidla nezmění, bude muset přijmout sestup. Za neúspěchem v sezoně a předposlední příčkou v tabulce vidí také potíže s domácím prostředím na podzim, kdy se opravovala hala v Hodoníně po tornádu.

„Poškodilo nás to. Museli jsme pořád hledat, kde trénovat a hrát, nahrazovat tréninkový proces. Jak se tohle složité období ustálilo, ustálily se i výsledky. Tornádo pro nás představovalo ránu, která nám znemožnila připravit se na podzim tak dobře, jak jsme byli připraveni na jaře,“ rekapituluje Střelec.

Výhry však Hodonínu ani tak nepřibývaly. Na pátém místě tabulky střelkyň se sice umísťuje jeho kanonýrka Laura Víchová, jiná opora Nikola Kalinová je však od podzimu zraněná a to mladý tým poznamenalo. „Nemáme lídra. Holky jsou mladé. Přesto byly naše porážky s týmy kolem nás těsné,“ říká Střelec.

S účastníky skupiny play out, s nimiž chtěl Hodonín soupeřit v boji o záchranu, prohrával Střelcův soubor o dva až čtyři góly. Ještě víc vzdoroval semifinalistům: Olomouci podlehl o dvě branky, Kynžvartu o jednu.

Přesto skončil s šesti body u dna. Zlín, postavený v tabulce nad Hodonínem, vybojoval o devět bodů víc.

Ani tak to nemusí skončit sestupem, zapeklitý rébus však bude potřeba vyřešit v dohledné době. Baráž o setrvání v MOL lize by se hrála v polovině května.

„Zájem zůstat v MOL lize jsme deklarovali asi tak padesátkrát,“ uvedl rozmrzelý hodonínský manažer Radek Bičan. „Za posledních dvanáct let se desetkrát hrálo ve čtrnácti. Nerozumím tomu, proč se teď tlačí na dvanáct,“ kroutí hlavou.

Klíč zřejmě spočívá ve vyřešení přihlášky Lvova. V případě připojení k soutěži by měl zázemí nadále v Hodoníně, kde měl už na začátku jara domácí hřiště pro zápas evropského poháru. Organizačně by pak fungoval podle platných regulí Českého svazu házené.

„Věříme, že i vzhledem k tomu, že by měla Galyčanka zázemí na Moravě, odpadly by případné organizační problémy a jazyková bariéra. V tuto chvíli ovšem jednání stále probíhají,“ dodává manažer soutěží ČSH Šimůnek. Mezi organizační povinnosti ukrajinského celku by spadalo třeba i angažování pracovníka, který se domluví plynně česky, nebo slovensky.

Česká strana slyší také na to, že by Lvov v případě uklidnění války a návratu na Ukrajinu vyplatil lize „odškodné“ za její opuštění.