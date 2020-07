Liga mistryň ještě není odpískaná, věří kouč mosteckých házenkářek

Jaký je kádr pro sezonu?

Oproti loňsku širší o pět šest hráček. Všechno jsme připravovali k Lize mistryň, proto jsme s pár dorostenkami počítali pro interligu. Nakonec tedy, když budeme hrát Evropskou ligu (nástupce Poháru EHF), budou využívané spíš v dorosteneckých kategoriích. Máme tak široký kádr, že budeme rádi, když si všechny holky dostatečně zahrají.

Šanci na Ligu mistryň cítíte?

Co sleduji, mimo je zatím Rusko se dvěma týmy a my jako první náhradník bychom to mohli doplnit. Rusko je momentálně v červené zóně, co se týče koronaviru. Kdokoli by tam vycestoval, musí do karantény, to myslím neprojde. Kvůli tomu poprvé v historii nastavili dva náhradníky. Kdyby vypadly víc jak dva týmy, podle mě by se nezačalo v září, ale posunul by se start do listopadu.

Kdy bude jasno?

Kdy o tom evropská federace rozhodne, zatím nevím. Ale myslím, že to nemůže trvat už dlouho, musí nějaký verdikt padnout. Pokud se tam dostaneme, bude to v tu chvíli pro nás o něčem jiném. Liga mistryň startuje začátkem září, moc času už není. Ale měli bychom zvládnout načasovat formu.

Stačil by ten čas?

Upřímně, moc ho není. Měli bychom na to šest týdnů a máme dost nových hráček, takže sladění bude trvat možná trošku déle než minulý rok, kdy byl kádr pohromadě. Máme tři posily, to je změna. Na druhou stranu zůstává trenér, v tom ohledu je to lepší (úsměv).

Zase byste hráli v Chomutově?

Museli bychom, naše hala nesplňuje požadavky pro Ligu mistryň. A teď už ani pro Evropskou ligu, taky mají požadavek na tribuny z obou stran hřiště. Říkal mi to Radek Maděra, který komunikuje s evropskou federací. Musela by se postavit malá tribuna pod balkonem.

„Liga mistryň by byla bonus, i když ne úplně zasloužený.“ Jiří Tancoš trenér Baníku Most

Jste naštvaný, že vás nevzali do Ligy mistryň rovnou?

My si to všichni přáli, nějaké zklamání cítíme. Ale taky to vnímáme tak, že si to chceme vybojovat sami. Ne tam jít na základě diplomacie nebo toho, že někdo vypadne. Vnitřně všichni cítíme, že to není to, co bychom chtěli. Chtěli bychom se tam dostat díky dobrým výsledkům, sportovní stránce. Ale to je dlouhodobá záležitost, nasbírat dostatek bodů. Předstihnout některé země v koeficientu není vůbec jednoduché. Když si to zahrajeme, půjde o obrovský bonus, ale ne až tak zasloužený. Loni jsme se tam dostali díky vyhrané kvalifikaci, letos bychom tam šli díky koronaviru. Hezké, ale je to jiná situace.

Představte vaše tři posily.

Veronika Andrýsková je dlouhodobě v užším kádru reprezentace, Valerie Smetková tam nakukuje sporadicky, ale určitě je to hráčka, se kterou trenér Bašný počítá, co jsem se s ním bavil. Třetí je Charlotta Cholevová, tu jsme měli možnost sledovat už v červnu na tréninku a jeví se jako obrovský talent české házené. Má individuální kvality, které se málokdy vidí v sedmnácti letech. Podle mě taky brzy nakoukne do reprezentačního áčka.

Jste s vaším posílením během přestávky spokojený?

Moc! Manažer Ruda Jung splnil, co slíbil. Minulý rok se to úplně nepovedlo, letos ano. Posílil tým, ztrojil pozice hlavně na spojkách. Tým je silnější než loni. Uvidíme, jak to bude šlapat. Nikde není psáno, že když budeme papírově silnější, budeme i líp fungovat. Loni to byla euforie od začátku sezony, do Vánoc jsme se vezli na vlně, pak se nám to v Poháru EHF nepovedlo. Letos všichni cítí kvalitu, konkurenci na jednotlivých pozicích. Holky vědí, že když chtějí hrát, musí šlapat možná víc než minulý rok.

Budete je zase hodně točit?

V tom pokračujeme. Měli jsme nastavený systém dvou šestek, to je 12 hráček, teď jich je 21. Konkurence je pro holky něco nového. A já doufám, že se povede najít systém, který nám dovolí všechny holky zapojit do interligy. A budeme čekat zatím na los 3. kola Evropské ligy. Soupeři, to je jeden lepší tým než druhý, nemůžeme si moc vybírat. Bude těžké postoupit do skupiny. Kdybychom šli do Ligy mistryň, máme to jednodušší, není kvalifikace a hned si zahrajeme 14 parádních zápasů. To by bylo skvělé.

Proč loni posílení nevyšlo?

Trošku to bylo dané tím, že přicházel nový trenér, tedy já. Dohodli jsme se s Rudou někdy v květnu a to už bylo docela pozdě kádr doplňovat na základě mých představ. Letos jsme měli daleko víc času, některým hráčkám končila smlouva, což nám dovolilo je přivést.

Novou sezonu začnete zakončením té staré, v srpnu vás čeká pohárové Final 4. Vítáte to?

Měli jsme cíl vyhrát českou ligu, interligu, pohár, takže bychom mohli mít jedno z toho splněno. České play off se zrušilo, interligu jsme sice vyhráli, nějakým způsobem je to uznané, měli bychom medaile dostat, ale oficiální to není, což nás mrzí. Protože v interlize se nám celou sezonu dařilo a my na holky tlačili, aby na ni byly maximálně koncentrované a abychom vyhrávali všechny zápasy. Bohužel to nebylo úplně oceněné, jak jsme doufali. Ale už je to pryč.

Mohli jste získat triple...

Měli jsme na něj zaděláno, okolnosti tomu nepomohly. Ale nejsem sběratel titulů, pro mě je každý vyhraný zápas radostí a medailí.

Kdo z kádru odešel?

Alica Kostelná má přerušenou smlouvu, zatím se s ní nepočítá. Potřebuje čas na vyřízení osobních věcí a rozhodnutí, co dál. Na její pozici přišla právě Andrýsková, taky vysoká levá spojka do obrany. Takovou hráčku potřebujeme. Jinak kádr zůstal pohromadě, zatím z toho mám dobrý pocit. Je tady mix mladých hráček, střední generace a starších holek. Rozumí si, některé věci jsme si loni vyřešili. A věřím, že to v týmu bude šlapat ještě líp než minulý rok.

Udrželi jste i hvězdu Dominiku Zachovou. Bylo to složité?

Není úplně snadné odcházet v době platnosti smlouvy, v házené je vykoupení pro kluby nákladná záležitost. Na tom to i trošku padlo. Myslím, že Domča sama cítí, že tým šlape, že máme velké ambice, že je pořád mladá. A že tenhle rok může odehrát ještě lepší sezonu a můžou přijít ještě lepší nabídky. Tím, že zůstala, nic neztratila, naopak podle mě získá. Vždyť má před sebou ještě minimálně šest sedm sezon.

Jak do té nové zasáhne covid-19?

Nedokážu si představit, že v září bude lepší situace. Všichni asi počítají, že se můžou evropské poháry posunout. Na listopad, leden, únor? Jsem trochu skeptik, když vidím, co se děje. Cestování bude strašně složité. A já budu celkem rád, když se neuzavřou česko-slovenské hranice a bude fungovat interliga. Kdyby se uzavřely a nebylo vůbec nic, to by byla sportovní tragédie a ten nejhorší scénář.