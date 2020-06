Házenkářky Mostu nevzaly do Ligy mistryň. Jsou první náhradnice

„Cítím hodně velké zklamání,“ netají Radek Maděra z mosteckého klubu, který má na starosti evropské poháry. „Loni jsme byli velmi dobře hodnoceni. Nejen po výkonnostní, ale i organizační stránce. EHF byla se všemi parametry spokojená.“

V minulé sezoně se Andělé do Ligy mistryň prokousali přes kvalifikaci, teď soutěž mění model. V základní fázi se utká 16 klubů ve dvou skupinách. Devět oddílů ze zemí s nejlepšími národními koeficienty mělo účast automatickou, dalších sedm se vybíralo z 12 adeptů. Most je náhradník číslo 1, druhým je norský Storhamar.

„Šanci máme v případě, pokud se některý z týmů nebude moct zúčastnit z důvodu koronaviru anebo nesplní bezpečnostní náležitosti,“ dozvěděl se Maděra.

Přednost před Mostem dostali rumunská Bukurešť, maďarská Cargo Hungaria, francouzský Brest, ruský CSKA Moskva, slovinský Mercator, chorvatská Podravka Vegeta a německý Bietigheim.



Hodnotila se hala, televizní pokrytí, diváci, výsledky či marketing. „Budeme analyzovat, co za tím je. Loni vzali z 2. míst ligových soutěží jen tři týmy, letos šest.

Hodně surově řečeno, někdo z vicemistrů nám ukradl naše místo. Na druhou stranu jejich soutěže mají vyšší úroveň než naše, i když zrovna náš tým kvalitu má,“ tvrdí Maděra.

„Rozhodování EHF bylo komplikované kvůli covid-19, informace byly omezené, neúřadovali v kancelářích, ale z domova.“

Sedminásobný český mistr Most se tak hlásí do Poháru EHF a cítí naději, že by mohl být nasazený rovnou do lednové skupinové fáze. Druhou nejvyšší evropskou soutěž by hrál ve své hale, v níž se rekonstruuje osvětlení a zvukové rozvody. Pro Ligu mistryň loni využil chomutovskou hokejovou arénu.