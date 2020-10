Šťastný střelec Gřešek: V poslední vteřině jsem ještě gól nedal

„Chybělo deset vteřin do konce a my byli v útoku. Soupeř nás fauloval, a tak jsem rozehrával devítimetrový hod, načež tuším Radim Chudoba mi nahrál do pivota a už jsem musel střílet,“ popsal Adam Gřešek vítězný moment zápasu.



Dal už tak důležitý gól v samém závěru zápasu? „Pamatuji si, že v poslední vteřině jsem ještě gól nedal,“ usmál se.

Frýdecko-místečtí šli do druhé půle se čtyřbrankovou ztrátou.

„Byl to zápas dvou poločasů,“ potvrdil trenér vítězů Daniel Valo. „V prvním byli jasně lepší domácí. Lépe bránili a my dostávali laciné branky. I když jsme se na takové situace připravovali, nedokázali jsme jim zabránit.“ Po přestávce ale přišel obrat.

„V půli jsme si řekli, že to tak nepůjde. Hodně jsme se ve druhém poločase semkli a všichni začali makat. To bylo rozhodující,“ řekl Gřešek.

„Řekli jsme si, že už nemáme co ztratit a začneme trošku riskovat,“ dodal Valo. „Dokázali jsme domácí zatlačit a i díky kvalitní střídačce jsme stav otočili.“

Lovosický trenér Jan Landa označil za rozhodující začátek druhého poločasu. „Do něj jsme nedokázali přenést aktivitu z konce první půle a hosty jsme pustili znovu do hry.“ Frýdek-Místek v týdnu porazil dva silné soupeře, po Karviné (28:22) v předehrávce šestého kola i Lovosice. „Nesmíme to přeceňovat,“ podotkl Adam Gřešek. „Doma potřebujeme vyhrávat a body z Lovosic jsou velice důležité, protože soupeř bývá ve své hale nesmírně silný.“

Pohled na extraligovou tabulku je velice potěšující, vládnou jí kluby z Moravskoslezského kraje – Kopřivnice, Karviná a Frýdek-Místek.

Kopřivničtí měli o víkendu v šestém kole hostit Maloměřice Brno, jenže pracovníci Základní školy Emila Zátopka jim už v sobotu vzhledem k vládním opatřením uzavřeli halu.