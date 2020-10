Karlovarský kraj má nový házenkářský oddíl - Chebsko

Házená má v Karlovarském kraji, nejvíce pak v okrese Cheb, tradici, ale oddílů postupně v čase ubývalo. Aktivními zůstaly jen FK Hvězda Cheb a Házená Kynžvart, které se zaměřují na ženskou složku. Zejména v Chebu měla však své pevné zastoupení i mužská házená, která byla svého času vidět i v ligových soutěžích ČSH.

Sportovní spolek Házená Chebsko se stal součástí ČSH s jasně danou koncepcí aktivit. Prioritou je práce s mládeží, která bude postupem času růst jako pyramida.

Projekt byl nejdříve představen zástupcům chebských základních škol a školek, kteří jej přijali s nadšením. Ve šlépějích Lázeňské školní ligy miniházené organizované na Mariánskolázeňsku, která v září zahájila již svou pátou sezonu, tak vznikne sousední Chebská školní liga, na jejíž participaci se budou podílet trenéři mládeže Házená Kynžvart.

Ruku v ruce s tím přichází realizace tréninkových ukázkových hodin ve školách a školkách a děti, ale také pedagogové, se tak postupně naučí přirozeně zařazovat do svých aktivit další sport.

Barbora Tesařová z Lázní Kynžvart (v popředí) střílí na branku Otrokovic.

Projekt školních lig je ideálním osvědčeným nástrojem pro úspěšný nábor nových dětí do již zaběhnutých oddílů. Házenkářky tak budou směřovat do oddílu FK Hvězda Cheb a házenkáři začnou vytvářet svá první mužstva pod hlavičkou Házená Chebsko.

„Věříme, že dosah bude regionální, protože poptávku po klučičí házené jsme zaznamenali také na Mariánskolázeňsku, kde se již objevují první házenkáři v kategoriích přípravky a mini. Následná účast v soutěžích organizovaných Plzeňským krajským svazem házené bude plynulým vyústěním této intenzivní práce,“ uvedli zástupci oddílu Házená Chebsko.

„Otázku, jak vrátit českou házenou na výsluní a poprat se o přední místa v žebříčku atraktivnosti sportovních odvětví například s florbalem, si klade většina z nás. Po stabilizaci členské základny v oddíle Házená Kynžvart přišla chuť předat své know - how i dál a alespoň kousíčkem přispět českému házenkářskému hnutí k růstu stabilní členské základny, která následně produkuje konkurenceschopné reprezentanty,“ vysvětlili motivaci vedoucí zástupci klubu a dále doplnili: „Cíle jsou to nemalé, ale realizovatelné, pokud se podaří společně táhnout za jeden provaz. Aktuálně je na programu společné jednání všech třech oddílů Karlovarského kraje, které se jednak musí shodnout nad vedením nově vzniklého Karlovarského krajského svazu házené, ale také nad dalšími společnými tématy, která se naší nově vzniklou činností prolínají.“