Házenkářky Kynžvartu se chystají na zápas před prázdnou tribunou

Bohužel, je to ovšem realita současných dnů.

„Není to pro nás ideální stav. Měli jsme stanovený nějaký program, předzápasovou přípravu atd.,“ popisoval Sabadka neplánované volno a pokračoval. „Situace je pro nás velmi komplikovaná, mám velkou obavu, že vypadneme ze zápasového rytmu a ze sportovní formy. Bylo by pro nás až malou sportovní tragédií, kdyby se zápasy nehrály.“

Ostatně ještě jeden soutěžní zápas jim vypadl. Měli hrát v Chebu druhé kolo Českého poháru, derby bylo ze strany domácích zrušeno a Kynžvart se tak, poprvé v historii, dostal do třetího pohárového kola. To se po losu bude hrát koncem tohoto měsíce.

V minulých dnech byla navíc reprezentační přestávka. „Využili jsme ji na plnění úkolů, které jsme si stanovili. To se nám podařilo zvládnout. Pracovali jsme na technicko-taktickém pojetí naší hry,“ pochvaluje si kynžvartský kouč.

Musel ale improvizovat, úzký kádr se ještě zúžil. Zřetelnou stopu kynžvartské házené v juniorské reprezentaci zanechala Kristýna Königová. Češky na mezinárodním turnaji v Polsku přidaly v závěrečném souboji, k úvodní výhře nad Polskem B a těsné jednobrankové porážce v souboji s týmem Polska A, dvoubrankovou výhru nad týmem Rakouska. Königová patřila k nejlepším hráčkám, dala stejně jako proti Polsku B čtyři góly.

Kynžvartskou reprezentační přestávku neabsolvovala s týmem celou ani Annamaria Patrnčiaková, která byla zdravotně indisponovaná, ale už se zapojila do přípravy.

V sobotním utkání první ligy, nejvyšší české soutěže, s Kunovicemi zažijí kynžvartské házenkářky první zápas bez diváků.

„Pro domácí družstvo je to nevýhoda. Naši příznivci nás tlačí dopředu, je tam cítit podpora. Je to spíš výhoda pro hosty. Musíme se s tím vypořádat důsledně a kvalitně. Jde o to, aby to hráčky v podvědomí nevnímaly, že je to jen nějaký trénink, jde nám o ligový zápas a chceme do něj vstoupit tak razantně jako do každého domácího duelu,“ dodává Peter Sabadka.

Házenkářky Sokola Lázně Kynžvart dosud zaznamenaly výrazné výhry, s Vršovicemi 36:17, v Jindřichově Hradci 44:27 a v Otrokovicích 34:13.