Žádná lázeňská pohoda. Kynžvart chce hrát interligu už tento rok

Podle zákulisních informací by už příští týden mělo být jasněji v tom, jak bude nebo nebude pokračovat soutěž. „Trénuje se individuálně, jsme v stále v nějakém procesu, nějakým způsobem se udržujeme,“ dodává.

Po přežití první, loňské jarní kovidové vlny absolvovaly kynžvartské házenkářky velmi náročnou letní přípravu s cílem maximálně se připravit na boj o postup do interligy. Bohužel v první lize stihly na podzim odehrát pouze čtyři zápasy a od té doby je to jen horší a horší. Trenér Sabadka měl a stále tak má dostatek času na zhodnocení letní přípravy:

„S vedením jsme to vyhodnotili velmi pozitivně. Podařilo se nám během přípravy družstvo přiblížit úrovni Mol ligy.“

Chtějí být připraveni

„Zvýšili jsme tréninkovou náročnost, kvalitu tréninkového procesu a adekvátně družstvo doplnili,“ popisuje trenér Sabadka.

Troufá si tvrdit, že byli dost blízko výkonnosti interligových družstev. „Dokonce se nám podařilo v přípravě porazit Hodonín, nešlo už jen o úseky hry, kdy jsme byli rovnocenným soupeřem, ale také jsme vyhráli,“ poukazuje kouč. A toto vše by bylo třeba zúročit. „Šli jsme dobrým směrem. Chceme už tento kalendářní rok cílit na postup do Mol ligy.“

Trenér Peter Sabadka udává pokyny.

Jako na smilování čekají na znovuzahájení první ligy, nejvyšší české soutěže. A na ten okamžik chtějí být připraveni.

„Když se soutěže spustí, chceme mít adekvátní výkonnost. Kdybychom postoupili, i když stále nevíme, za jakých podmínek nebo jakou formou, chceme být připraveni na Mol ligu. Družstvo by mělo být svojí strukturou a všemi kvalitativními nároky na účast v nejvyšší soutěži by adaptováno a od léta abychom mohli pracovat jako mol ligový tým,“ přejí si kynžvartské házenkářky.

Na podzim stihly odehrát čtyři zápasy. Házenkářky Sokola Lázně Kynžvart v nich zaznamenaly výrazné výhry, s Vršovicemi 36:17, v Jindřichově Hradci 27:44, Otrokovicích 13:34 a s Kunovicemi 37:21.

Soupeře drtily rozdílem třídy

„Ukázali nám, že je to nasměrované dobře. Je to vidět i na výsledcích, jsou v nich několikanásobné gólové rozdíly. Nedokáži posoudit, kolikanásobnou kvalitou jsme je dokázali přehrát, ale z našeho pohledu je to obrovský progres. Už nastavení družstva se nám povedlo, všichni se ztotožňují a chtějí tu náročnost,“ pochvaluje si trenér Sabadka.

Většinu kádru tvoří mladé domácí hráčky, věkem mnohé ještě dorostenky. „Toto je náš trend a chceme jít tímto směrem. Připravovat naše hráčky na nejvyšší soutěž a u každé jednotlivě zvyšovat osobní výkonnost. Motivujeme se přes sociální sítě, hledáme různé formy povzbuzení. Nějakým způsobem se snažíme zvládnout tuto stále pro nás novou situaci,“ přiznává kynžvartský trenér.

Loni na jaře to bylo pro všechny nové a v kynžvartských házenkářkách dlouho rezonovalo zastavení soutěže. Měly dobrou sportovní formu, působily dobře, ale vnitřně to pro každou vyznělo do ztracena.

„Víme, že jsme si nějaké věci vyzkoušeli, že se velmi pěkně přetavily v úspěch a ukázalo nám to, že ten směr je správný.“

Momentka z přátelského utkání mezi Sokol Lázně Kynžvart a DHC Slavia Praha. Na snímku je Barbora Tesařová.

A tak i nyní se po mentální stránce snaží z minima vytěžit maximum. Od poloviny října intenzivně využívaly možnosti trénování po skupinách. Velmi často trénovaly podle možností, dost do toho zasahovalo počasí, intenzivně pršelo.

„Brali jsme velmi odpovědně to, že chceme něčeho dosáhnout, překážky byly minimální. Podle možností a s ohledem na protikoronavirová opatření jsme trénovali často,“ popisuje Peter Sabadka.

Od prosince se už tváří v tvář neviděli.

Trenér sám se věnuje vlastní rehabilitaci od léta, kdy byl na operaci s kolenem. Situaci chápe a jde příkladem. Ani nejel za rodinou na Slovensko. „Máme tříletou dceru a nechtěli jsme zbytečně riskovat. Navíc na Slovensku byla omezení ještě větší,“ dodal.