Dost jasný vzkaz soupeřkám. Kynžvart na úvod sezony drtil Vršovice

Dvořáková: Tým má vysoké ambice, kvalitního trenéra a super partu holek Šesti góly pomohla k výhře nad Vršovicemi v první lize. Přitom už hrála s Mostem Ligu mistrů v Györu, v reprezentačním dresu na tradičním turnaji O štít města Chebu, její otec Radek je asistentem trenéra v Lázních Kynžvart. Přesto je Veronika Dvořáková novickou v ženském házenkářském týmu první ligy, nejvyšší české soutěže, Sokol Lázně Kynžvart. A to navíc pochází z Chebu, kde s házenou začínala. „Vztah s taťkou je velmi ovlivněn házenou a celkově sportem. Je to velký fanda nejen české házené a vlastně on mě naučil vytvořit si lásku k tomuto sportu,“ přiznala v rozhovoru pro klubový web. „K házené mě přivedl, předal mi své poznatky a zkušenosti jako trenér a dokonce jsem měla možnost se s ním potkat na hřišti jako s rozhodčím. Připisuji mu proto značnou část mých dosavadních „„úspěchů“. Další důležitou osobou je moje mamka, která mi byla vždy velkou oporou, a to nejen ve sportu,“ říká Veronika Dvořáková o svých rodičích. Současně s házenou chodila v Chebu také na gymnastiku. „Házenou hraji třináctým rokem. Nedávno jsem úspěšně dokončila maturitní zkoušku na sportovním gymnáziu v Mostě, kde jsem dříve hrála, a nyní se hlásím na vysokou školu.“ S házenou Veronika Dvořáková začala ve svých sedmi letech. Přivedl ji k ní otec Radek Dvořák, bývalý trenér mládeže Lokomotiva Cheb, současný asistent trenéra týmu žen Lázní Kynžvart a rozhodčí licence B, který dříve hrál v Německu. Házenkářské začátky absolvovala s trenérem Šimonem Božíkem. Poté si ji pod svá křídla vzal táta s Vladimírem Königem, nyní předseda oddílu Házená Kynžvart a trenér dorosteneckého týmu, pod kterými hrála do mladších dorostenek. V období mladších žaček ještě hostovala v Tachově. Současně s přestupem na střední školu začala hrát v Mostě, kde se propracovala až do A týmu pod vedením trenéra Petera Dávida. „V Mostě jsem se vlastně poprvé potkala s nynějším kynžvartským trenérem Peterem Sabadkou, který trénoval starší dorostenky, a se kterým se nám podařilo získat dva dorostenecké tituly. Také na základě této zkušenosti vím, že přestup do Kynžvartu nebude krok vedle,“ myslí si házenkářka. Lázně Kynžvart bere Veronika Dvořáková jako přestupní stanici k vyšším cílům. Má vysoké ambice, láká ji zahraničí a možnost vyzkoušet si jiný styl házené. „V Kynžvartě bych se chtěla individuálně zlepšit a vrátit se zpátky do formy. A samozřejmě dostat se s týmem do MOL ligy, nejvyšší ženské česko-slovenské soutěže. Tým má vysoké ambice, kvalitního trenéra a super partu holek, co víc si přát?“ V podstatě už do velkého házenkářského světa nakoukla. Letos měla s Mostem možnost hrát Ligu mistrů v Györu. Hrozně se na zápas těšila, ale nešlo jen o samotný zápas, ale i o to ostatní okolo. „Neskutečně bouřlivá atmosféra, obrovská aréna a perfektní zázemí. Pocit, že hrajeme proti jednomu z nejlepších týmů světa, byl neuvěřitelný, ale dostavil se až s odstupem času. Takové zkušenosti jsou k nezaplacení,“ přiznává Dvořáková. K tomu přišel další bonus, hrála za seniorský reprezentační tým žen na tradičním turnaji O štít města Chebu. „Jsem hodně vděčná za tuto příležitost. Hrát první reprezentační zápas v rodném městě by chtěl asi každý. Na jednu stranu jsem byla velmi nervozní, přišlo se podívat hodně známých, ale emoce a euforie ze zápasu ten pocit přemohly. Maximálně jsem si to užila a tajně doufám, že si to někdy zopakuji,“ dodává Veronika Dvořáková.